بالصور "المسعود" يُدشن مركز لقاحات كورونا في "وادي الدواسر"

أشاد بالجهود الكبيرة للقيادة في مواجهة تفشي الوباء

تصوير- حسان الدفعي: دشن محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، صباح اليوم، مركز لقاحات كورونا بالمحافظة، وذلك بمركز صحي نزوى التابع للمستشفى العام، بعد تجهيزه بجميع الخدمات الأساسية والطواقم الطبية الكافية.

وأشاد "المسعود" خلال جولته بالجهود الكبيرة التي أولتها القيادة الرشيدة للتعامل مع هذه الجائحة، التي أسهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال اهتمامها بصحة جميع القاطنين على أراضيها من مواطنين ومقيمين بل حتى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ووضعها سلامة وصحة الإنسان ضمن أولوياتها، ونجاحها في التعامل مع الجائحة وما اتخذته أجهزة الدولة بجميع قطاعاتها من قرارات وإجراءات احترازية للحد من آثار هذا الوباء، حاثاً المواطنين والمقيمين من أهالي المحافظة بضرورة المبادرة في التسجيل للحصول على اللقاح الذي توفره المملكة مجانًا للجميع.

فيما استمع إلى شرح مفصل من مدير مستشفى وادي الدواسر العام المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة، الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، حول التجهيزات والاستعدادات التي تم إجراؤها لاستقبال المستفيدين، وآلية استقبالهم منذ وصولهم إلى المركز حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم.

وأوضح "آل شملان" أن المركز يتكون من الاستقبال ثم موقع للفرز البصري ومنطقة للتسجيل ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل التطعيم، وعيادة تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم، إضافةً إلى منطقة حفظ وتحضير لقاح كورونا.

ودعا "آل شملان" الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح، مشيرًا إلى أن المستفيد بعد التسجيل تصله رسالة من وزارة الصحة تفيد بموعد أخذ اللقاح، مهيباً بعدم الذهاب إلى المركز دون وجود موعد مسبق عبر تطبيق صحتي.