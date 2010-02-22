النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 318 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالصور "المسعود" يُدشن مركز لقاحات كورونا في "وادي الدواسر"

أشاد بالجهود الكبيرة للقيادة في مواجهة تفشي الوباء

تصوير- حسان الدفعي: دشن محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، صباح اليوم، مركز لقاحات كورونا بالمحافظة، وذلك بمركز صحي نزوى التابع للمستشفى العام، بعد تجهيزه بجميع الخدمات الأساسية والطواقم الطبية الكافية.

وأشاد "المسعود" خلال جولته بالجهود الكبيرة التي أولتها القيادة الرشيدة للتعامل مع هذه الجائحة، التي أسهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال اهتمامها بصحة جميع القاطنين على أراضيها من مواطنين ومقيمين بل حتى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ووضعها سلامة وصحة الإنسان ضمن أولوياتها، ونجاحها في التعامل مع الجائحة وما اتخذته أجهزة الدولة بجميع قطاعاتها من قرارات وإجراءات احترازية للحد من آثار هذا الوباء، حاثاً المواطنين والمقيمين من أهالي المحافظة بضرورة المبادرة في التسجيل للحصول على اللقاح الذي توفره المملكة مجانًا للجميع.

فيما استمع إلى شرح مفصل من مدير مستشفى وادي الدواسر العام المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة، الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، حول التجهيزات والاستعدادات التي تم إجراؤها لاستقبال المستفيدين، وآلية استقبالهم منذ وصولهم إلى المركز حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم.

وأوضح "آل شملان" أن المركز يتكون من الاستقبال ثم موقع للفرز البصري ومنطقة للتسجيل ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل التطعيم، وعيادة تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم، إضافةً إلى منطقة حفظ وتحضير لقاح كورونا.

ودعا "آل شملان" الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح، مشيرًا إلى أن المستفيد بعد التسجيل تصله رسالة من وزارة الصحة تفيد بموعد أخذ اللقاح، مهيباً بعدم الذهاب إلى المركز دون وجود موعد مسبق عبر تطبيق صحتي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور "المسعود" يُدشن مركز لقاحات كورونا في "وادي الدواسر"
سبق

تصوير- حسان الدفعي: دشن محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، صباح اليوم، مركز لقاحات كورونا بالمحافظة، وذلك بمركز صحي نزوى التابع للمستشفى العام، بعد تجهيزه بجميع الخدمات الأساسية والطواقم الطبية الكافية.

وأشاد "المسعود" خلال جولته بالجهود الكبيرة التي أولتها القيادة الرشيدة للتعامل مع هذه الجائحة، التي أسهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال اهتمامها بصحة جميع القاطنين على أراضيها من مواطنين ومقيمين بل حتى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ووضعها سلامة وصحة الإنسان ضمن أولوياتها، ونجاحها في التعامل مع الجائحة وما اتخذته أجهزة الدولة بجميع قطاعاتها من قرارات وإجراءات احترازية للحد من آثار هذا الوباء، حاثاً المواطنين والمقيمين من أهالي المحافظة بضرورة المبادرة في التسجيل للحصول على اللقاح الذي توفره المملكة مجانًا للجميع.

فيما استمع إلى شرح مفصل من مدير مستشفى وادي الدواسر العام المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة، الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، حول التجهيزات والاستعدادات التي تم إجراؤها لاستقبال المستفيدين، وآلية استقبالهم منذ وصولهم إلى المركز حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم.

وأوضح "آل شملان" أن المركز يتكون من الاستقبال ثم موقع للفرز البصري ومنطقة للتسجيل ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل التطعيم، وعيادة تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم، إضافةً إلى منطقة حفظ وتحضير لقاح كورونا.

ودعا "آل شملان" الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح، مشيرًا إلى أن المستفيد بعد التسجيل تصله رسالة من وزارة الصحة تفيد بموعد أخذ اللقاح، مهيباً بعدم الذهاب إلى المركز دون وجود موعد مسبق عبر تطبيق صحتي.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
04:39 PM

بالصور "المسعود" يُدشن مركز لقاحات كورونا في "وادي الدواسر"

أشاد بالجهود الكبيرة للقيادة في مواجهة تفشي الوباء

A A A
خلف الدوسري - وادي الدواسر
0
516

تصوير- حسان الدفعي: دشن محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، صباح اليوم، مركز لقاحات كورونا بالمحافظة، وذلك بمركز صحي نزوى التابع للمستشفى العام، بعد تجهيزه بجميع الخدمات الأساسية والطواقم الطبية الكافية.

وأشاد "المسعود" خلال جولته بالجهود الكبيرة التي أولتها القيادة الرشيدة للتعامل مع هذه الجائحة، التي أسهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال اهتمامها بصحة جميع القاطنين على أراضيها من مواطنين ومقيمين بل حتى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ووضعها سلامة وصحة الإنسان ضمن أولوياتها، ونجاحها في التعامل مع الجائحة وما اتخذته أجهزة الدولة بجميع قطاعاتها من قرارات وإجراءات احترازية للحد من آثار هذا الوباء، حاثاً المواطنين والمقيمين من أهالي المحافظة بضرورة المبادرة في التسجيل للحصول على اللقاح الذي توفره المملكة مجانًا للجميع.

فيما استمع إلى شرح مفصل من مدير مستشفى وادي الدواسر العام المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة، الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، حول التجهيزات والاستعدادات التي تم إجراؤها لاستقبال المستفيدين، وآلية استقبالهم منذ وصولهم إلى المركز حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم.

وأوضح "آل شملان" أن المركز يتكون من الاستقبال ثم موقع للفرز البصري ومنطقة للتسجيل ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل التطعيم، وعيادة تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم، إضافةً إلى منطقة حفظ وتحضير لقاح كورونا.

ودعا "آل شملان" الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح، مشيرًا إلى أن المستفيد بعد التسجيل تصله رسالة من وزارة الصحة تفيد بموعد أخذ اللقاح، مهيباً بعدم الذهاب إلى المركز دون وجود موعد مسبق عبر تطبيق صحتي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,352
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,692
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,129
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,727

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة