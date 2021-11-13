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السعودية تسمح باستيراد الكافيار والمأكولات البحرية الأوكرانية بهذا الموعد

العهدة على دائرة الأغذية في "كييف".. ورئيسها: مزيد من الفرص للمصدّرين

تبدأ السعودية في فتح أبوابها لاستيراد المأكولات البحرية والكافيار الأسود من أوكرانيا، وذلك ابتداءً من أول ديسمبر المقبل؛ وفقاً لإعلان دائرة سلامة الأغذية وحماية المستهلك الأوكرانية.

وأشارت الإدارة إلى أن الأطراف المختصة في البلدين اتفقتا على نموذج شهادة لتسليم صادرات منتجات الحيوانات المائية (الكافيار، المحار.. إلخ)، منشؤها أوكرانيا، وقالت إن نموذج الشهادة سيدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر 2021.

ووفقاً لرئيس دائرة سلامة الأغذية وحماية المستهلك، فلاديسلافا ماجالتسكا؛ فإن سوق المملكة العربية السعودية مهم للغاية بالنسبة لأوكرانيا، كل عام، سيحصل المصدّرون الأوكرانيون على مزيدٍ من الفرص في سوق المملكة الضخم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تسمح باستيراد الكافيار والمأكولات البحرية الأوكرانية بهذا الموعد
سبق

تبدأ السعودية في فتح أبوابها لاستيراد المأكولات البحرية والكافيار الأسود من أوكرانيا، وذلك ابتداءً من أول ديسمبر المقبل؛ وفقاً لإعلان دائرة سلامة الأغذية وحماية المستهلك الأوكرانية.

وأشارت الإدارة إلى أن الأطراف المختصة في البلدين اتفقتا على نموذج شهادة لتسليم صادرات منتجات الحيوانات المائية (الكافيار، المحار.. إلخ)، منشؤها أوكرانيا، وقالت إن نموذج الشهادة سيدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر 2021.

ووفقاً لرئيس دائرة سلامة الأغذية وحماية المستهلك، فلاديسلافا ماجالتسكا؛ فإن سوق المملكة العربية السعودية مهم للغاية بالنسبة لأوكرانيا، كل عام، سيحصل المصدّرون الأوكرانيون على مزيدٍ من الفرص في سوق المملكة الضخم.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
01:22 PM

السعودية تسمح باستيراد الكافيار والمأكولات البحرية الأوكرانية بهذا الموعد

العهدة على دائرة الأغذية في "كييف".. ورئيسها: مزيد من الفرص للمصدّرين

A A A
خالد علي - الرياض
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4,667

تبدأ السعودية في فتح أبوابها لاستيراد المأكولات البحرية والكافيار الأسود من أوكرانيا، وذلك ابتداءً من أول ديسمبر المقبل؛ وفقاً لإعلان دائرة سلامة الأغذية وحماية المستهلك الأوكرانية.

وأشارت الإدارة إلى أن الأطراف المختصة في البلدين اتفقتا على نموذج شهادة لتسليم صادرات منتجات الحيوانات المائية (الكافيار، المحار.. إلخ)، منشؤها أوكرانيا، وقالت إن نموذج الشهادة سيدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر 2021.

ووفقاً لرئيس دائرة سلامة الأغذية وحماية المستهلك، فلاديسلافا ماجالتسكا؛ فإن سوق المملكة العربية السعودية مهم للغاية بالنسبة لأوكرانيا، كل عام، سيحصل المصدّرون الأوكرانيون على مزيدٍ من الفرص في سوق المملكة الضخم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,414
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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14,149
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