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تسريبات: سامسونج تجهّز مفاجأة "صغيرة الحجم"

كشفت تقارير صحفية، تسريبات جديدة متعلقة بنيّة شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، إطلاق هاتف أصغر حجمًا، ستطلق عليه اسم "جلاكسي إس 11 إي".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنه رغم دعم "سامسونج جلاكسي إس 11 إي" بشاشة أصغر حجمًا؛ فإن الهاتف سيتمتع بإمكانيات جديدة مذهلة لا تقل عن النسخ السابقة من نفس الجهاز.

وسيحتوي هاتف "سامسونج جلاكسي إس 11 إي" على 3 كاميرات خلفية، وأجهزة استشعار إضافية لإضفاء عمق أكبر على الصور الملتقطة.

كما قررت الشركة الكورية الجنوبية إدماج قارئ بصمة الأصابع في الشاشة اللمسية، لتوفير المساحة وتصغير حجم الهاتف.

كما سيتم دعم الهاتف أيضًا بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 غيغابايت، وببطارية أكبر، ومعالج خارق من نوع "سنابدراغون 865".

ومن المقرر أن تكشف سامسونج النقاب عن هاتفها الجديد "جلاكسي إس 11 إي" في شهر فبراير المقبل.

سامسونج

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات: سامسونج تجهّز مفاجأة "صغيرة الحجم"
سبق

كشفت تقارير صحفية، تسريبات جديدة متعلقة بنيّة شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، إطلاق هاتف أصغر حجمًا، ستطلق عليه اسم "جلاكسي إس 11 إي".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنه رغم دعم "سامسونج جلاكسي إس 11 إي" بشاشة أصغر حجمًا؛ فإن الهاتف سيتمتع بإمكانيات جديدة مذهلة لا تقل عن النسخ السابقة من نفس الجهاز.

وسيحتوي هاتف "سامسونج جلاكسي إس 11 إي" على 3 كاميرات خلفية، وأجهزة استشعار إضافية لإضفاء عمق أكبر على الصور الملتقطة.

كما قررت الشركة الكورية الجنوبية إدماج قارئ بصمة الأصابع في الشاشة اللمسية، لتوفير المساحة وتصغير حجم الهاتف.

كما سيتم دعم الهاتف أيضًا بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 غيغابايت، وببطارية أكبر، ومعالج خارق من نوع "سنابدراغون 865".

ومن المقرر أن تكشف سامسونج النقاب عن هاتفها الجديد "جلاكسي إس 11 إي" في شهر فبراير المقبل.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
10:18 AM

تسريبات: سامسونج تجهّز مفاجأة "صغيرة الحجم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية، تسريبات جديدة متعلقة بنيّة شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، إطلاق هاتف أصغر حجمًا، ستطلق عليه اسم "جلاكسي إس 11 إي".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنه رغم دعم "سامسونج جلاكسي إس 11 إي" بشاشة أصغر حجمًا؛ فإن الهاتف سيتمتع بإمكانيات جديدة مذهلة لا تقل عن النسخ السابقة من نفس الجهاز.

وسيحتوي هاتف "سامسونج جلاكسي إس 11 إي" على 3 كاميرات خلفية، وأجهزة استشعار إضافية لإضفاء عمق أكبر على الصور الملتقطة.

كما قررت الشركة الكورية الجنوبية إدماج قارئ بصمة الأصابع في الشاشة اللمسية، لتوفير المساحة وتصغير حجم الهاتف.

كما سيتم دعم الهاتف أيضًا بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 غيغابايت، وببطارية أكبر، ومعالج خارق من نوع "سنابدراغون 865".

ومن المقرر أن تكشف سامسونج النقاب عن هاتفها الجديد "جلاكسي إس 11 إي" في شهر فبراير المقبل.

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