"سقيا مكة" تواصل جهودها لتوزيع المياه على المساجد ومراكز اللقاح ودور الأيتام والأربطة

أكثر من مليونَيْ ريال إيرادات "وقف السقيا".. و318 متطوعًا لتنفيذ أنشطتها

تواصل جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة جهودها لتوزيع سقيا الماء على دور الأيتام والأربطة والجمعيات الخيرية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات ومراكز اللقاح وبعض مكاتب التنمية الاجتماعية والمساجد ومغاسل الموتى ومرتادي أماكن المشي؛ إذ وزعت الجمعية خلال شهر يوليو 128.880 عبوة، شملت 16 جهة.

وتأتي تلك الجهود بناء على شراكة الجمعية مع عدد من الجهات المحتاجة، والتزامها بتوفير عبوات ماء الشرب انطلاقًا نحو تعزيز أهدافها المتمثلة بتقديم خدمات سقيا الماء وتوفيرها للفئات المستهدفة، وتوعية المجتمع بالترشيد في استهلاك المياه، وصيانة ومتابعة السقيا في نطاق عمل الجمعية مع تأكيد أهمية الإجراءات الاحترازية التي تشهدها جائحة "كورونا".

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبدالله بن درهم، مشيرًا إلى أن الدعم والرعاية اللذين تتلقاهما الجمعية يعدان دافعًا لتقديم المزيد من العطاء للمحتاجين. ونوه بدعم رجال الخير والمحسنين لأنشطة الجمعية المتخصصة في سقيا الماء.

وأضاف بأن الجمعية تواصل استقبال التبرعات لشراء وقف السقيا في مكة المكرمة، وسقيا الحجاج والمعتمرين، وسقيا الأيتام والأرامل، وسقيا المساجد والمقابر ومغاسل الموتى وعابري السبيل. فيما كشف أن إيرادات وقف السقيا من التبرعات حتى يوم أمس بلغت 2.317.896 ريالاً، ستُصرف على سقيا الحجاج والمعتمرين، وزوار ومحتاجي البلد الحرام، ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة.

وأشاد "ابن درهم" بجهود الفرق التطوعية بالجمعية، التي تشرف عليهم وحدة التطوع التي تأسست في فبراير الماضي عقب قرار فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بعد استيفاء الإجراءات النظامية وفق المعيار الوطني السعودي. مشيرًا إلى أن الجمعية حتى آخر يوليو 2021 قدمت 122 فرصة تطوعية، وساهم في تنفيذ مشاريعها التطوعية 318 متطوعًا، يمثلون فرق (عطايا جدة، حياتنا رسالة وغاية) بما يعادل 2280 ساعة تطوعية.

وأكد أن تركيز الجمعية على العمل التطوعي يعد إحدى استراتيجياتها لمواكبة رؤية السعودية 2030 التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي، وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى 5 %. وأكد أن الجمعية رسخت من خلال كوادرها التطوعية مفهوم فريق العمل الواحد، والتكامل بين الجمعية والقطاعات الحكومية والخيرية الأخرى.

يُذكر أن جمعية سقيا الماء تعمل في نطاق محافظات منطقة مكة المكرمة، كما تستقبل المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ 15 ريالاً، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال، فيما تستقبل الجمعية التبرعات من خلال المتجر الإلكتروني soqia.org.sa وعبر حساباتها من خلال التواصل عبر رقمَيْ الجمعية (0506668129 ـ 0533317455).