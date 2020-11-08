حصيلة إصابات "كورونا" في الأردن تقفز إلى 109321

تسجيل 4519 حالة في يوم

أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 4519 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ووفاة 52 حالة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1233، والإصابات إلى 109321.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 230 حالة، فيما غادرت 179 حالة المستشفيات بعد شفائها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضافت أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حالياً بلغ 1959 حالة، منها 378 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.