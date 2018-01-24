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دروس وورش عمل مجانية للشباب السعودي في "مبادرة العطاء الرقمي"

بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات و"سماءات"

اتفقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع "سماءات" على شراكة إستراتيجية في مبادرة العطاء الرقمي، وهي مبادرة تخصصية غير ربحية برعاية الوزارة، تهدف إلى نشر الوعي الرقمي بين أفراد المجتمع.

تأتي المبادرة انطلاقاً من دور "سماءات" الرائد في مجال صناعة الإعلام الرقمي، وفي إطار سعيها نحو تعزيز شراكاتها مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في إثراء المحتوى الرقمي العربي.

وتقدم "سماءات" في المبادرة دروسًا وورش عمل للشباب السعودي، إضافة إلى توفير مكتبة إلكترونية تدعم الكثير من خدمات القطاع غير الربحي؛ لتعود بالنفع على صناع المحتوى الرقمي؛ حرصًا منها على رفع مستوى المحتوى الإبداعي محليًّا وإقليميًّا.

وبتلك الشراكة الإستراتيجية، تواصل "سماءات" عطاءها بعد ست سنوات في مجال الإعلام الرقمي بمواكبة رؤية السعودية 2030؛ حيث تعتبر مبادرة "العطاء الرقمي" من أبرز مبادرات التحول الرقمي.

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دروس وورش عمل مجانية للشباب السعودي في "مبادرة العطاء الرقمي"
سبق

اتفقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع "سماءات" على شراكة إستراتيجية في مبادرة العطاء الرقمي، وهي مبادرة تخصصية غير ربحية برعاية الوزارة، تهدف إلى نشر الوعي الرقمي بين أفراد المجتمع.

تأتي المبادرة انطلاقاً من دور "سماءات" الرائد في مجال صناعة الإعلام الرقمي، وفي إطار سعيها نحو تعزيز شراكاتها مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في إثراء المحتوى الرقمي العربي.

وتقدم "سماءات" في المبادرة دروسًا وورش عمل للشباب السعودي، إضافة إلى توفير مكتبة إلكترونية تدعم الكثير من خدمات القطاع غير الربحي؛ لتعود بالنفع على صناع المحتوى الرقمي؛ حرصًا منها على رفع مستوى المحتوى الإبداعي محليًّا وإقليميًّا.

وبتلك الشراكة الإستراتيجية، تواصل "سماءات" عطاءها بعد ست سنوات في مجال الإعلام الرقمي بمواكبة رؤية السعودية 2030؛ حيث تعتبر مبادرة "العطاء الرقمي" من أبرز مبادرات التحول الرقمي.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
10:32 PM

دروس وورش عمل مجانية للشباب السعودي في "مبادرة العطاء الرقمي"

بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات و"سماءات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتفقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع "سماءات" على شراكة إستراتيجية في مبادرة العطاء الرقمي، وهي مبادرة تخصصية غير ربحية برعاية الوزارة، تهدف إلى نشر الوعي الرقمي بين أفراد المجتمع.

تأتي المبادرة انطلاقاً من دور "سماءات" الرائد في مجال صناعة الإعلام الرقمي، وفي إطار سعيها نحو تعزيز شراكاتها مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في إثراء المحتوى الرقمي العربي.

وتقدم "سماءات" في المبادرة دروسًا وورش عمل للشباب السعودي، إضافة إلى توفير مكتبة إلكترونية تدعم الكثير من خدمات القطاع غير الربحي؛ لتعود بالنفع على صناع المحتوى الرقمي؛ حرصًا منها على رفع مستوى المحتوى الإبداعي محليًّا وإقليميًّا.

وبتلك الشراكة الإستراتيجية، تواصل "سماءات" عطاءها بعد ست سنوات في مجال الإعلام الرقمي بمواكبة رؤية السعودية 2030؛ حيث تعتبر مبادرة "العطاء الرقمي" من أبرز مبادرات التحول الرقمي.

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