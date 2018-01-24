دروس وورش عمل مجانية للشباب السعودي في "مبادرة العطاء الرقمي"
بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات و"سماءات"
اتفقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع "سماءات" على شراكة إستراتيجية في مبادرة العطاء الرقمي، وهي مبادرة تخصصية غير ربحية برعاية الوزارة، تهدف إلى نشر الوعي الرقمي بين أفراد المجتمع.
تأتي المبادرة انطلاقاً من دور "سماءات" الرائد في مجال صناعة الإعلام الرقمي، وفي إطار سعيها نحو تعزيز شراكاتها مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في إثراء المحتوى الرقمي العربي.
وتقدم "سماءات" في المبادرة دروسًا وورش عمل للشباب السعودي، إضافة إلى توفير مكتبة إلكترونية تدعم الكثير من خدمات القطاع غير الربحي؛ لتعود بالنفع على صناع المحتوى الرقمي؛ حرصًا منها على رفع مستوى المحتوى الإبداعي محليًّا وإقليميًّا.
وبتلك الشراكة الإستراتيجية، تواصل "سماءات" عطاءها بعد ست سنوات في مجال الإعلام الرقمي بمواكبة رؤية السعودية 2030؛ حيث تعتبر مبادرة "العطاء الرقمي" من أبرز مبادرات التحول الرقمي.
دروس وورش عمل مجانية للشباب السعودي في "مبادرة العطاء الرقمي"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-01-23
اتفقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع "سماءات" على شراكة إستراتيجية في مبادرة العطاء الرقمي، وهي مبادرة تخصصية غير ربحية برعاية الوزارة، تهدف إلى نشر الوعي الرقمي بين أفراد المجتمع.
تأتي المبادرة انطلاقاً من دور "سماءات" الرائد في مجال صناعة الإعلام الرقمي، وفي إطار سعيها نحو تعزيز شراكاتها مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في إثراء المحتوى الرقمي العربي.
وتقدم "سماءات" في المبادرة دروسًا وورش عمل للشباب السعودي، إضافة إلى توفير مكتبة إلكترونية تدعم الكثير من خدمات القطاع غير الربحي؛ لتعود بالنفع على صناع المحتوى الرقمي؛ حرصًا منها على رفع مستوى المحتوى الإبداعي محليًّا وإقليميًّا.
وبتلك الشراكة الإستراتيجية، تواصل "سماءات" عطاءها بعد ست سنوات في مجال الإعلام الرقمي بمواكبة رؤية السعودية 2030؛ حيث تعتبر مبادرة "العطاء الرقمي" من أبرز مبادرات التحول الرقمي.
23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
10:32 PM
دروس وورش عمل مجانية للشباب السعودي في "مبادرة العطاء الرقمي"
بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات و"سماءات"
اتفقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع "سماءات" على شراكة إستراتيجية في مبادرة العطاء الرقمي، وهي مبادرة تخصصية غير ربحية برعاية الوزارة، تهدف إلى نشر الوعي الرقمي بين أفراد المجتمع.
تأتي المبادرة انطلاقاً من دور "سماءات" الرائد في مجال صناعة الإعلام الرقمي، وفي إطار سعيها نحو تعزيز شراكاتها مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في إثراء المحتوى الرقمي العربي.
وتقدم "سماءات" في المبادرة دروسًا وورش عمل للشباب السعودي، إضافة إلى توفير مكتبة إلكترونية تدعم الكثير من خدمات القطاع غير الربحي؛ لتعود بالنفع على صناع المحتوى الرقمي؛ حرصًا منها على رفع مستوى المحتوى الإبداعي محليًّا وإقليميًّا.
وبتلك الشراكة الإستراتيجية، تواصل "سماءات" عطاءها بعد ست سنوات في مجال الإعلام الرقمي بمواكبة رؤية السعودية 2030؛ حيث تعتبر مبادرة "العطاء الرقمي" من أبرز مبادرات التحول الرقمي.