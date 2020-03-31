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الطائف .. ضبط أكثر من 90 كيلو جرامًا لحومًا مجهولة المصدر بشقة سكنية

التحفظ عليها قبل توزيعها ووصولها للمستهلكين ومصادرة كامل الكمية وإتلافها

ضبطت أمانة الطائف ممثلة ببلدية شرق الطائف، أكثر من ٩٠ كيلو جرامًا لحومًا متنوعة ومجهولة المصدر في شقة سكنية، وكانت في طريقها للتوزيع.

وأوضحت أمانة الطائف أن مراقبي بلدية شرق الطائف تمكنوا من ضبط الكمية في إحدى الشقق السكنية، حيث تمت مراقبتها منذ فترة، مبيّنة أن تخزين اللحوم المضبوطة يتم في بيئة سيئة، تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية، وأضاف أن مراقبي البلدية - ولله الحمد- نجحوا في ضبطها سريعًا قبل توزيعها ووصولها للمستهلكين، لافتًا إلى أنه قد تمت مصادرة كامل الكمية وإتلافها.

وأشارت الأمانة إلى أنه سيتم تطبيق اللائحة بحق العمالة المخالفة ومن ثم تحويلهم للجهات المختصة؛ لاتخاذ اللازم حيالهم، مشددة على تطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، فيما شدد على أن صحة المواطن والمقيم خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي مخالف.

وأكدت أمانة الطائف أنها تعمل على الحفاظ على الصحة العامة من خلال الجولات الميدانية ويقظة المراقبين الصحيين الذين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة.

وأضافت أن أي مخالف للأنظمة سوف يعامل وفق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.

وبيّنت الأمانة أنها تحرص على صحة وسلامة الغذاء وضمان وصوله بالطرق السليمة للمنشآت الصحية، من خلال تكثيف الجولات الميدانية.

الطائف أمانة الطائف فيروس كورونا الجديد

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الطائف .. ضبط أكثر من 90 كيلو جرامًا لحومًا مجهولة المصدر بشقة سكنية
سبق

ضبطت أمانة الطائف ممثلة ببلدية شرق الطائف، أكثر من ٩٠ كيلو جرامًا لحومًا متنوعة ومجهولة المصدر في شقة سكنية، وكانت في طريقها للتوزيع.

وأوضحت أمانة الطائف أن مراقبي بلدية شرق الطائف تمكنوا من ضبط الكمية في إحدى الشقق السكنية، حيث تمت مراقبتها منذ فترة، مبيّنة أن تخزين اللحوم المضبوطة يتم في بيئة سيئة، تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية، وأضاف أن مراقبي البلدية - ولله الحمد- نجحوا في ضبطها سريعًا قبل توزيعها ووصولها للمستهلكين، لافتًا إلى أنه قد تمت مصادرة كامل الكمية وإتلافها.

وأشارت الأمانة إلى أنه سيتم تطبيق اللائحة بحق العمالة المخالفة ومن ثم تحويلهم للجهات المختصة؛ لاتخاذ اللازم حيالهم، مشددة على تطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، فيما شدد على أن صحة المواطن والمقيم خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي مخالف.

وأكدت أمانة الطائف أنها تعمل على الحفاظ على الصحة العامة من خلال الجولات الميدانية ويقظة المراقبين الصحيين الذين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة.

وأضافت أن أي مخالف للأنظمة سوف يعامل وفق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.

وبيّنت الأمانة أنها تحرص على صحة وسلامة الغذاء وضمان وصوله بالطرق السليمة للمنشآت الصحية، من خلال تكثيف الجولات الميدانية.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
02:01 AM

الطائف .. ضبط أكثر من 90 كيلو جرامًا لحومًا مجهولة المصدر بشقة سكنية

التحفظ عليها قبل توزيعها ووصولها للمستهلكين ومصادرة كامل الكمية وإتلافها

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متعب البقمي - الطائف
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6,613

ضبطت أمانة الطائف ممثلة ببلدية شرق الطائف، أكثر من ٩٠ كيلو جرامًا لحومًا متنوعة ومجهولة المصدر في شقة سكنية، وكانت في طريقها للتوزيع.

وأوضحت أمانة الطائف أن مراقبي بلدية شرق الطائف تمكنوا من ضبط الكمية في إحدى الشقق السكنية، حيث تمت مراقبتها منذ فترة، مبيّنة أن تخزين اللحوم المضبوطة يتم في بيئة سيئة، تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية، وأضاف أن مراقبي البلدية - ولله الحمد- نجحوا في ضبطها سريعًا قبل توزيعها ووصولها للمستهلكين، لافتًا إلى أنه قد تمت مصادرة كامل الكمية وإتلافها.

وأشارت الأمانة إلى أنه سيتم تطبيق اللائحة بحق العمالة المخالفة ومن ثم تحويلهم للجهات المختصة؛ لاتخاذ اللازم حيالهم، مشددة على تطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، فيما شدد على أن صحة المواطن والمقيم خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي مخالف.

وأكدت أمانة الطائف أنها تعمل على الحفاظ على الصحة العامة من خلال الجولات الميدانية ويقظة المراقبين الصحيين الذين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة.

وأضافت أن أي مخالف للأنظمة سوف يعامل وفق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.

وبيّنت الأمانة أنها تحرص على صحة وسلامة الغذاء وضمان وصوله بالطرق السليمة للمنشآت الصحية، من خلال تكثيف الجولات الميدانية.

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