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الشرطة المصرية تقضي على 6 إرهابيين في سيناء

عثرت معهم على أسلحة آلية وعبوات متفجرة

قُتل ستة إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة المصرية بمدينة بئر العبد في شمال سيناء، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية في منزل قيد الإنشاء كائن بطريق أبوشلة المتفرع عن الطريق الساحلي بئر العبد شمال سيناء، واتخاذه وكراً لهم ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، وفقاً لـ"روسيا اليوم”.

وأشارت إلى أن قواتها استهدفت منطقة اختبائهم وتبادلت إطلاق النار معهم، مما أسفر عن مقتل ستة منهم، وعثر بحوزتهم على أسلحة آلية وعبوات متفجرة.

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الشرطة المصرية تقضي على 6 إرهابيين في سيناء
سبق

قُتل ستة إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة المصرية بمدينة بئر العبد في شمال سيناء، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية في منزل قيد الإنشاء كائن بطريق أبوشلة المتفرع عن الطريق الساحلي بئر العبد شمال سيناء، واتخاذه وكراً لهم ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، وفقاً لـ"روسيا اليوم”.

وأشارت إلى أن قواتها استهدفت منطقة اختبائهم وتبادلت إطلاق النار معهم، مما أسفر عن مقتل ستة منهم، وعثر بحوزتهم على أسلحة آلية وعبوات متفجرة.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
07:41 PM

الشرطة المصرية تقضي على 6 إرهابيين في سيناء

عثرت معهم على أسلحة آلية وعبوات متفجرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل ستة إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة المصرية بمدينة بئر العبد في شمال سيناء، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية في منزل قيد الإنشاء كائن بطريق أبوشلة المتفرع عن الطريق الساحلي بئر العبد شمال سيناء، واتخاذه وكراً لهم ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، وفقاً لـ"روسيا اليوم”.

وأشارت إلى أن قواتها استهدفت منطقة اختبائهم وتبادلت إطلاق النار معهم، مما أسفر عن مقتل ستة منهم، وعثر بحوزتهم على أسلحة آلية وعبوات متفجرة.

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