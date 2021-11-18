تُواجه شركة باسفيك للغاز والكهرباء بولاية كاليفورنيا الأمريكية، خطر الإفلاس نتيجة تعرضها لانقطاع الخدمة الكهربائية عن مشتركيها أكثر من مرة. وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء؛ فقد حذّرت الشركة الأمريكية نحو 180 ألفًا من مشتركيها، من أنها قد تقطع الكهرباء مرة أخرى عن بعض المناطق بسبب رياح بحرية قوية متوقعة. وقالت "باسفيك": هناك احتمال أن تدفع الأحوال الجوية إلى قطع الكهرباء من أجل السلامة العامة عن بعض المشتركين في "سيرا فوت هيلز، ونورث فالي، ونورث باي". وأضافت الشركة أنها تتوقع سوء الأحوال الجوية يوم الأربعاء المقبل؛ مشيرة إلى أن قطع الكهرباء المحتمل، يهدف إلى تفادي أن تؤدي معداتها إلى إشعال حرائق في الغابات خلال الجو الحار. وكانت الشركة قد أقامت دعوى إفلاس في يناير؛ لافتة إلى احتمال دفعها تعويضات مدنية تتجاوز 30 مليار دولار بسبب حرائق غابات ضخمة، لها صلة بأسلاك محطات تحويل ومعدات أخرى مملوكة للشركة.

الأحوال الجوية والحرائق تُكبّد شركة كهرباء أمريكية 30 مليار دولار صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-18 تُواجه شركة باسفيك للغاز والكهرباء بولاية كاليفورنيا الأمريكية، خطر الإفلاس نتيجة تعرضها لانقطاع الخدمة الكهربائية عن مشتركيها أكثر من مرة.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء؛ فقد حذّرت الشركة الأمريكية نحو 180 ألفًا من مشتركيها، من أنها قد تقطع الكهرباء مرة أخرى عن بعض المناطق بسبب رياح بحرية قوية متوقعة.

وقالت "باسفيك": هناك احتمال أن تدفع الأحوال الجوية إلى قطع الكهرباء من أجل السلامة العامة عن بعض المشتركين في "سيرا فوت هيلز، ونورث فالي، ونورث باي".

وأضافت الشركة أنها تتوقع سوء الأحوال الجوية يوم الأربعاء المقبل؛ مشيرة إلى أن قطع الكهرباء المحتمل، يهدف إلى تفادي أن تؤدي معداتها إلى إشعال حرائق في الغابات خلال الجو الحار.

وكانت الشركة قد أقامت دعوى إفلاس في يناير؛ لافتة إلى احتمال دفعها تعويضات مدنية تتجاوز 30 مليار دولار بسبب حرائق غابات ضخمة، لها صلة بأسلاك محطات تحويل ومعدات أخرى مملوكة للشركة.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441 12:33 PM

الأحوال الجوية والحرائق تُكبّد شركة كهرباء أمريكية 30 مليار دولار 180 ألف مشترك قد يواجهون الظلام بسبب رياح بحرية قوية





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تُواجه شركة باسفيك للغاز والكهرباء بولاية كاليفورنيا الأمريكية، خطر الإفلاس نتيجة تعرضها لانقطاع الخدمة الكهربائية عن مشتركيها أكثر من مرة.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء؛ فقد حذّرت الشركة الأمريكية نحو 180 ألفًا من مشتركيها، من أنها قد تقطع الكهرباء مرة أخرى عن بعض المناطق بسبب رياح بحرية قوية متوقعة.

وقالت "باسفيك": هناك احتمال أن تدفع الأحوال الجوية إلى قطع الكهرباء من أجل السلامة العامة عن بعض المشتركين في "سيرا فوت هيلز، ونورث فالي، ونورث باي".

وأضافت الشركة أنها تتوقع سوء الأحوال الجوية يوم الأربعاء المقبل؛ مشيرة إلى أن قطع الكهرباء المحتمل، يهدف إلى تفادي أن تؤدي معداتها إلى إشعال حرائق في الغابات خلال الجو الحار.

وكانت الشركة قد أقامت دعوى إفلاس في يناير؛ لافتة إلى احتمال دفعها تعويضات مدنية تتجاوز 30 مليار دولار بسبب حرائق غابات ضخمة، لها صلة بأسلاك محطات تحويل ومعدات أخرى مملوكة للشركة.