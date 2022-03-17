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إمارة الرياض تنوّه بحرص واهتمام القيادة بالحد من انتشار "كورونا"

أكدت أهمية تضافر الجهود للقضاء على هذا الوباء

نوّه وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري حرص واهتمام القيادة بالحد من انتشار فيروس "كورونا" من خلال التوجيه والمتابعة المباشرة باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية سريعة وتنفيذية.

وأكد الدكتور "السديري" في تصريح صحفي أن منهج الدولة في حفظ سلامة المواطن أولاً والعمل على مهام المواجهة والمكافحة والتنسيق العام.

وقال "السديري": إن الله جل في علاه منّ على هذه البلاد بقيادة همُّها وحرصها على المواطن أينما كان وتبذل الغالي والنفيس على راحته بكل السبل، وهذا يجعل المواطن السعودي يرفع رأسه في كل محفل وموقع، ويفاخر بقيادته عن الدول الأخرى بالرعاية والدعم المادي والمعنوي من خلال قرارات احترازية جادة ومهمة لإدارة هذه الحالة وتقليل أثرها.

ودعا في ختام تصريحه الله عز وجل أن يوفق من يعمل على مدار الساعة ويتابع المسؤولين في كل القطاعات بشكل دقيق وحازم دون تهاون أو إغفال لأي أمر يهم المواطن وفي نفس الوقت التواصل مع الجهات الدولية والقادة السياسيين لتضافر الجهود للقضاء على هذا الوباء.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إمارة الرياض تنوّه بحرص واهتمام القيادة بالحد من انتشار "كورونا"
سبق

نوّه وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري حرص واهتمام القيادة بالحد من انتشار فيروس "كورونا" من خلال التوجيه والمتابعة المباشرة باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية سريعة وتنفيذية.

وأكد الدكتور "السديري" في تصريح صحفي أن منهج الدولة في حفظ سلامة المواطن أولاً والعمل على مهام المواجهة والمكافحة والتنسيق العام.

وقال "السديري": إن الله جل في علاه منّ على هذه البلاد بقيادة همُّها وحرصها على المواطن أينما كان وتبذل الغالي والنفيس على راحته بكل السبل، وهذا يجعل المواطن السعودي يرفع رأسه في كل محفل وموقع، ويفاخر بقيادته عن الدول الأخرى بالرعاية والدعم المادي والمعنوي من خلال قرارات احترازية جادة ومهمة لإدارة هذه الحالة وتقليل أثرها.

ودعا في ختام تصريحه الله عز وجل أن يوفق من يعمل على مدار الساعة ويتابع المسؤولين في كل القطاعات بشكل دقيق وحازم دون تهاون أو إغفال لأي أمر يهم المواطن وفي نفس الوقت التواصل مع الجهات الدولية والقادة السياسيين لتضافر الجهود للقضاء على هذا الوباء.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
05:57 PM

إمارة الرياض تنوّه بحرص واهتمام القيادة بالحد من انتشار "كورونا"

أكدت أهمية تضافر الجهود للقضاء على هذا الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نوّه وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري حرص واهتمام القيادة بالحد من انتشار فيروس "كورونا" من خلال التوجيه والمتابعة المباشرة باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية سريعة وتنفيذية.

وأكد الدكتور "السديري" في تصريح صحفي أن منهج الدولة في حفظ سلامة المواطن أولاً والعمل على مهام المواجهة والمكافحة والتنسيق العام.

وقال "السديري": إن الله جل في علاه منّ على هذه البلاد بقيادة همُّها وحرصها على المواطن أينما كان وتبذل الغالي والنفيس على راحته بكل السبل، وهذا يجعل المواطن السعودي يرفع رأسه في كل محفل وموقع، ويفاخر بقيادته عن الدول الأخرى بالرعاية والدعم المادي والمعنوي من خلال قرارات احترازية جادة ومهمة لإدارة هذه الحالة وتقليل أثرها.

ودعا في ختام تصريحه الله عز وجل أن يوفق من يعمل على مدار الساعة ويتابع المسؤولين في كل القطاعات بشكل دقيق وحازم دون تهاون أو إغفال لأي أمر يهم المواطن وفي نفس الوقت التواصل مع الجهات الدولية والقادة السياسيين لتضافر الجهود للقضاء على هذا الوباء.

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