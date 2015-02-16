"الغذاء والدواء" تشارك في المؤتمر الدولي للطب الإشعاعي

ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المؤتمر الدولي الافتراضي السابع للطب الإشعاعي الذي ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تحت شعار "تطبيقات سريرية وتقنيات مبتكرة"، خلال الفترة 13 - 16 رجب 1443هـ.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث التطورات والأساليب المبتكرة المستقبلية في مجال الإشعاع الطبي على مستوى التشخيص أو العلاج أو سبل الوقاية من مخاطره، بمشاركة نخبة من الأطباء والعلماء والمهنيين الصحيين، كما يوفر فرصة للاطلاع على مختلف التقنيات السريرية الحديثة.

وقدّم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء علي الضلعان، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لمحة عامة عن نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية، وذلك في جلسة علمية عن متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء للاستخدام الآمن للأجهزة الطبية المصدرة للإشعاع.

وشارك المدير التنفيذي للصحة الإشعاعية ناصر العبودي بحلقة نقاش حول "مشروع المستويات المرجعية التشخيصية الوطنية"، وذلك برفقة عدد من المتحدثين والخبراء العلميين.

واستعرض مدير إدارة الحماية والسلامة الإشعاعية في "الغذاء والدواء" عبدالمجيد المنصور ورئيس قسم البلاغات ومتطلبات التشغيل يوسف قزدر متطلبات استيراد وتصدير المواد الطبية المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج وباقي التطبيقات الطبية المختلفة.

فيما أوضح رئيس قسم التحقيق والمتابعة في "الهيئة" المهندس فهد العثيم متطلبات الاستخدام الآمن لمتطلبات الأجهزة الطبية المصدرة للإشعاع.

ويشارك في المؤتمر الأكبر على مستوى المملكة في مجال الطب الإشعاعي أكثر من 200 متحدث دولي ومحلي وعدد من الجهات الحكومية متمثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة وجامعة الفيصل، إضافًة إلى الجمعيات العلمية والمهنية، ويتضمن المؤتمر 10 مسارات علمية و30 ورشة عمل ودورات متخصصة.