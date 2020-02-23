هدم 1066 مبنى وأضر بـ 43 قرية.. زلزال يضرب جنوب شرق تركيا

قتل 7 أشخاص وأصاب 5 .. وما زال آخرون تحت الأنقاض

قُتل سبعة أشخاص وأصيب خمسة، اليوم (الأحد) جراء وقوع زلزال بقوة 5.7 درجة في جنوب شرق تركيا في المنطقة القريبة من الحدود مع إيران، فيما لا يزال آخرون محاصرين تحت أنقاض الأبنية.

وأوضح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن من بين ضحايا الزلزال، الذي لا يبعد مركزه كثيرًا عن السطح، ثلاثة أطفال، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن الزلزال أدى لانهيار نحو 1066 مبنى.

من جهته، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن الزلزال كان على عمق خمسة كيلومترات.

من جانبها، بينت قناة "تي.آر.تي وورلد" التركية الرسمية أن الزلزال سبب أضرارًا في نحو 43 قرية في تركيا، التي لها تاريخ من الزلازل القوية.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون التركي، أشخاصًا يحفرون بين الأنقاض باستخدام معاول، وجدرانًا خارجية منهارة وشقوقًا في طرق وسكانًا في العراء وسط الثلوج.

وإيران وتركيا، اللتان تقعان على خطوط صدع رئيسية، من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم.

وأودى زلزال الشهر الماضي في شرق تركيا بحياة أكثر من 40 شخصًا، فيما ألحق زلزال آخر في إيران أضرارًا بمنازل دون أن يسبب أي وفيات.