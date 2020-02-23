النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هدم 1066 مبنى وأضر بـ 43 قرية.. زلزال يضرب جنوب شرق تركيا

قتل 7 أشخاص وأصاب 5 .. وما زال آخرون تحت الأنقاض

قُتل سبعة أشخاص وأصيب خمسة، اليوم (الأحد) جراء وقوع زلزال بقوة 5.7 درجة في جنوب شرق تركيا في المنطقة القريبة من الحدود مع إيران، فيما لا يزال آخرون محاصرين تحت أنقاض الأبنية.

وأوضح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن من بين ضحايا الزلزال، الذي لا يبعد مركزه كثيرًا عن السطح، ثلاثة أطفال، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن الزلزال أدى لانهيار نحو 1066 مبنى.

من جهته، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن الزلزال كان على عمق خمسة كيلومترات.

من جانبها، بينت قناة "تي.آر.تي وورلد" التركية الرسمية أن الزلزال سبب أضرارًا في نحو 43 قرية في تركيا، التي لها تاريخ من الزلازل القوية.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون التركي، أشخاصًا يحفرون بين الأنقاض باستخدام معاول، وجدرانًا خارجية منهارة وشقوقًا في طرق وسكانًا في العراء وسط الثلوج.

وإيران وتركيا، اللتان تقعان على خطوط صدع رئيسية، من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم.

وأودى زلزال الشهر الماضي في شرق تركيا بحياة أكثر من 40 شخصًا، فيما ألحق زلزال آخر في إيران أضرارًا بمنازل دون أن يسبب أي وفيات.

زلزال بقوة 5.7 درجة شرق تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
هدم 1066 مبنى وأضر بـ 43 قرية.. زلزال يضرب جنوب شرق تركيا
سبق

قُتل سبعة أشخاص وأصيب خمسة، اليوم (الأحد) جراء وقوع زلزال بقوة 5.7 درجة في جنوب شرق تركيا في المنطقة القريبة من الحدود مع إيران، فيما لا يزال آخرون محاصرين تحت أنقاض الأبنية.

وأوضح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن من بين ضحايا الزلزال، الذي لا يبعد مركزه كثيرًا عن السطح، ثلاثة أطفال، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن الزلزال أدى لانهيار نحو 1066 مبنى.

من جهته، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن الزلزال كان على عمق خمسة كيلومترات.

من جانبها، بينت قناة "تي.آر.تي وورلد" التركية الرسمية أن الزلزال سبب أضرارًا في نحو 43 قرية في تركيا، التي لها تاريخ من الزلازل القوية.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون التركي، أشخاصًا يحفرون بين الأنقاض باستخدام معاول، وجدرانًا خارجية منهارة وشقوقًا في طرق وسكانًا في العراء وسط الثلوج.

وإيران وتركيا، اللتان تقعان على خطوط صدع رئيسية، من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم.

وأودى زلزال الشهر الماضي في شرق تركيا بحياة أكثر من 40 شخصًا، فيما ألحق زلزال آخر في إيران أضرارًا بمنازل دون أن يسبب أي وفيات.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
03:44 PM

هدم 1066 مبنى وأضر بـ 43 قرية.. زلزال يضرب جنوب شرق تركيا

قتل 7 أشخاص وأصاب 5 .. وما زال آخرون تحت الأنقاض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
367

قُتل سبعة أشخاص وأصيب خمسة، اليوم (الأحد) جراء وقوع زلزال بقوة 5.7 درجة في جنوب شرق تركيا في المنطقة القريبة من الحدود مع إيران، فيما لا يزال آخرون محاصرين تحت أنقاض الأبنية.

وأوضح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن من بين ضحايا الزلزال، الذي لا يبعد مركزه كثيرًا عن السطح، ثلاثة أطفال، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن الزلزال أدى لانهيار نحو 1066 مبنى.

من جهته، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن الزلزال كان على عمق خمسة كيلومترات.

من جانبها، بينت قناة "تي.آر.تي وورلد" التركية الرسمية أن الزلزال سبب أضرارًا في نحو 43 قرية في تركيا، التي لها تاريخ من الزلازل القوية.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون التركي، أشخاصًا يحفرون بين الأنقاض باستخدام معاول، وجدرانًا خارجية منهارة وشقوقًا في طرق وسكانًا في العراء وسط الثلوج.

وإيران وتركيا، اللتان تقعان على خطوط صدع رئيسية، من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم.

وأودى زلزال الشهر الماضي في شرق تركيا بحياة أكثر من 40 شخصًا، فيما ألحق زلزال آخر في إيران أضرارًا بمنازل دون أن يسبب أي وفيات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,763
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,058
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,547
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,878

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة