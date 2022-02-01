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"السينما الشعرية" محور مهرجان الأفلام.. تيار صاغ الدهشة بصريًّا برمزية جمالية ودلالات فلسفية

أضواء على السينما الصينية لأول مرة.. حزمة مميزة من البرامج الثقافية والإثرائية

أعلن كل من مدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا، ومدير البرامج بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) أشرف فقيه، تفاصيل الدورة الثامنة للمهرجان المقرر إقامته خلال الفترة من 2 إلى 9 يونيو 2022، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مركز (إثراء) بالظهران، مساء أمس الاثنين، بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام.

شراكة عميقة ومساندة أصيلة

وأكد "الملا" أن الشراكة بين جمعية الثقافة والفنون بالدمام، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، من أعمق الشراكات الثقافية الممتدة، التي بدأت منذ الدورة الثانية التي أقيمت عام 2015م، وهي ما تزال في تطور مستمر.

وشكر كل من مدير المهرجان ومدير البرامج بمركز (إثراء)، دعم هيئة الأفلام بوزارة الثقافة، الذي يأتي للسنة الثالثة على التوالي منذ الدورة السادسة لعام 2020؛ مما يؤكد دور هيئة الأفلام في المساندة العميقة والأصيلة لجهود صناع الأفلام السعوديين.

"السينما الشعرية".. محور الدورة الجديدة

ويختار المهرجان في دورته الثامنة محورًا مهمًّا، وهو السينما الشعرية؛ حيث يسلط الضوء على تيار صاغ الدهشة بصريًّا، برمزية جمالية، ودلالات فلسفية؛ دلالات ورموز تحفز الخيال الإبداعي. وقد اتخذ المهرجان من موضوع السينما الشعرية هويته البصرية، بالإضافة إلى أنه سيقدم برنامجًا خاصًا لعروض أفلام عالمية من قلب هذا التيار بمختلف تشكلاتها الفنية، طيلة أيام المهرجان.

تكريم رواد السينما

وعن تقليد المهرجان في تكريم الشخصيات السينمائية، أكد "الملا" أن المهرجان مستمر في الاحتفاء برواد السينما في المملكة والخليج، والتعريف بإنجازاتهم ومسيرتهم؛ حيث يُكَرّم المهرجان في دورته الثامنة كلًّا من: السينمائي السعودي خليل بن إبراهيم الرواف، الذي يعتبر أول ممثل عربي في هوليوود، كما يُكَرّم السينمائي الكويتي خالد الصديق، وهو منتج وكاتب سيناريو ومخرج، ويعد أحد أهم رواد الحركة السينمائية الكويتية؛ إذ رشح فيلمه "بس يا بحر" الذي أنتجه وأخرجه عام 1972 لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والأربعين، وهو أول فيلم كويتي يترشح للجائزة.

السينما الصينية.. ضيف شرف الدورة الثامنة

إلى جانب عروض أفلام النخلة الذهبية والأفلام الموازية، يلقي البرنامج الضوء في هذه الدورة على السينما الصينية من خلال عرض مجموعة مختارة من الأفلام الصينية. ويستمر المهرجان بتقديم حزمة مميزة من البرامج الثقافية والإثرائية التي تشمل الندوات والورش التدريبية المتقدمة، بالإضافة إلى توفير منصة لشركات الإنتاج والمنتجين وصناع الأفلام؛ لتمكين مشاريعهم من خلال سوق الإنتاج. كما يقوم المهرجان بإصدار وترجمة مجموعة من الكتب المعرفية؛ استكمالًا لمسيرة المهرجان ودوره في إثراء المكتبة العربية في مجال صناعة الأفلام والسينما.

ثلاث مسابقات وجوائز جديدة

يقدم المهرجان إضافات جديدة لجوائز النخلة الذهبية، وهي: جائزة لأفضل سيناريو منفذ، وجائزة الفيلم الخليجي، وجائزة غازي القصيبي لأفضل سيناريو عن رواية سعودية.

وتتنافس المشاركات المرشحة في ثلاث مسابقات على الجوائز التالية: "النخلة الذهبية لأفضل فيلم طويل، والنخلة الذهبية لجائزة لجنة التحكيم، والنخلة الذهبية لأفضل ممثل، والنخلة الذهبية لأفضل ممثلة، والنخلة الذهبية لأفضل موسيقى، والنخلة الذهبية لأفضل تصوير سينمائي، ونخلة لجنة التحكيم الذهبية، وجائزة النخلة الذهبية لأفضل سيناريو منفذ".

وتتمثل جوائز مسابقة الأفلام القصيرة في النخلة الذهبية لأفضل فيلم قصير، والنخلة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي قصير، وجائزة جبل طويق لأفضل فيلم قصير عن مدينة سعودية، وجائزة عبدالله المحيسن لفيلم أول.

وتشمل جوائز مسابقة السيناريو غير المنفّذ: جائزة أفضل سيناريو طويل أول، وجائزة أفضل سيناريو طويل ثانٍ، وأفضل سيناريو طويل ثالث، وأفضل سيناريو قصير أول، وأفضل سيناريو قصير ثان، وجائزة غازي القصيبي لأفضل سيناريو عن رواية سعودية.

وأشار مدير المهرجان إلى أن استقبال المشاركات مستمر عبر الموقع الإلكتروني لمهرجان أفلام السعودية حتى يوم 26 مارس 2022م.

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء مهرجان أفلام السعودية

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"السينما الشعرية" محور مهرجان الأفلام.. تيار صاغ الدهشة بصريًّا برمزية جمالية ودلالات فلسفية
سبق

أعلن كل من مدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا، ومدير البرامج بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) أشرف فقيه، تفاصيل الدورة الثامنة للمهرجان المقرر إقامته خلال الفترة من 2 إلى 9 يونيو 2022، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مركز (إثراء) بالظهران، مساء أمس الاثنين، بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام.

شراكة عميقة ومساندة أصيلة

وأكد "الملا" أن الشراكة بين جمعية الثقافة والفنون بالدمام، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، من أعمق الشراكات الثقافية الممتدة، التي بدأت منذ الدورة الثانية التي أقيمت عام 2015م، وهي ما تزال في تطور مستمر.

وشكر كل من مدير المهرجان ومدير البرامج بمركز (إثراء)، دعم هيئة الأفلام بوزارة الثقافة، الذي يأتي للسنة الثالثة على التوالي منذ الدورة السادسة لعام 2020؛ مما يؤكد دور هيئة الأفلام في المساندة العميقة والأصيلة لجهود صناع الأفلام السعوديين.

"السينما الشعرية".. محور الدورة الجديدة

ويختار المهرجان في دورته الثامنة محورًا مهمًّا، وهو السينما الشعرية؛ حيث يسلط الضوء على تيار صاغ الدهشة بصريًّا، برمزية جمالية، ودلالات فلسفية؛ دلالات ورموز تحفز الخيال الإبداعي. وقد اتخذ المهرجان من موضوع السينما الشعرية هويته البصرية، بالإضافة إلى أنه سيقدم برنامجًا خاصًا لعروض أفلام عالمية من قلب هذا التيار بمختلف تشكلاتها الفنية، طيلة أيام المهرجان.

تكريم رواد السينما

وعن تقليد المهرجان في تكريم الشخصيات السينمائية، أكد "الملا" أن المهرجان مستمر في الاحتفاء برواد السينما في المملكة والخليج، والتعريف بإنجازاتهم ومسيرتهم؛ حيث يُكَرّم المهرجان في دورته الثامنة كلًّا من: السينمائي السعودي خليل بن إبراهيم الرواف، الذي يعتبر أول ممثل عربي في هوليوود، كما يُكَرّم السينمائي الكويتي خالد الصديق، وهو منتج وكاتب سيناريو ومخرج، ويعد أحد أهم رواد الحركة السينمائية الكويتية؛ إذ رشح فيلمه "بس يا بحر" الذي أنتجه وأخرجه عام 1972 لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والأربعين، وهو أول فيلم كويتي يترشح للجائزة.

السينما الصينية.. ضيف شرف الدورة الثامنة

إلى جانب عروض أفلام النخلة الذهبية والأفلام الموازية، يلقي البرنامج الضوء في هذه الدورة على السينما الصينية من خلال عرض مجموعة مختارة من الأفلام الصينية. ويستمر المهرجان بتقديم حزمة مميزة من البرامج الثقافية والإثرائية التي تشمل الندوات والورش التدريبية المتقدمة، بالإضافة إلى توفير منصة لشركات الإنتاج والمنتجين وصناع الأفلام؛ لتمكين مشاريعهم من خلال سوق الإنتاج. كما يقوم المهرجان بإصدار وترجمة مجموعة من الكتب المعرفية؛ استكمالًا لمسيرة المهرجان ودوره في إثراء المكتبة العربية في مجال صناعة الأفلام والسينما.

ثلاث مسابقات وجوائز جديدة

يقدم المهرجان إضافات جديدة لجوائز النخلة الذهبية، وهي: جائزة لأفضل سيناريو منفذ، وجائزة الفيلم الخليجي، وجائزة غازي القصيبي لأفضل سيناريو عن رواية سعودية.

وتتنافس المشاركات المرشحة في ثلاث مسابقات على الجوائز التالية: "النخلة الذهبية لأفضل فيلم طويل، والنخلة الذهبية لجائزة لجنة التحكيم، والنخلة الذهبية لأفضل ممثل، والنخلة الذهبية لأفضل ممثلة، والنخلة الذهبية لأفضل موسيقى، والنخلة الذهبية لأفضل تصوير سينمائي، ونخلة لجنة التحكيم الذهبية، وجائزة النخلة الذهبية لأفضل سيناريو منفذ".

وتتمثل جوائز مسابقة الأفلام القصيرة في النخلة الذهبية لأفضل فيلم قصير، والنخلة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي قصير، وجائزة جبل طويق لأفضل فيلم قصير عن مدينة سعودية، وجائزة عبدالله المحيسن لفيلم أول.

وتشمل جوائز مسابقة السيناريو غير المنفّذ: جائزة أفضل سيناريو طويل أول، وجائزة أفضل سيناريو طويل ثانٍ، وأفضل سيناريو طويل ثالث، وأفضل سيناريو قصير أول، وأفضل سيناريو قصير ثان، وجائزة غازي القصيبي لأفضل سيناريو عن رواية سعودية.

وأشار مدير المهرجان إلى أن استقبال المشاركات مستمر عبر الموقع الإلكتروني لمهرجان أفلام السعودية حتى يوم 26 مارس 2022م.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
12:53 PM

"السينما الشعرية" محور مهرجان الأفلام.. تيار صاغ الدهشة بصريًّا برمزية جمالية ودلالات فلسفية

أضواء على السينما الصينية لأول مرة.. حزمة مميزة من البرامج الثقافية والإثرائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أعلن كل من مدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا، ومدير البرامج بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) أشرف فقيه، تفاصيل الدورة الثامنة للمهرجان المقرر إقامته خلال الفترة من 2 إلى 9 يونيو 2022، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مركز (إثراء) بالظهران، مساء أمس الاثنين، بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام.

شراكة عميقة ومساندة أصيلة

وأكد "الملا" أن الشراكة بين جمعية الثقافة والفنون بالدمام، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، من أعمق الشراكات الثقافية الممتدة، التي بدأت منذ الدورة الثانية التي أقيمت عام 2015م، وهي ما تزال في تطور مستمر.

وشكر كل من مدير المهرجان ومدير البرامج بمركز (إثراء)، دعم هيئة الأفلام بوزارة الثقافة، الذي يأتي للسنة الثالثة على التوالي منذ الدورة السادسة لعام 2020؛ مما يؤكد دور هيئة الأفلام في المساندة العميقة والأصيلة لجهود صناع الأفلام السعوديين.

"السينما الشعرية".. محور الدورة الجديدة

ويختار المهرجان في دورته الثامنة محورًا مهمًّا، وهو السينما الشعرية؛ حيث يسلط الضوء على تيار صاغ الدهشة بصريًّا، برمزية جمالية، ودلالات فلسفية؛ دلالات ورموز تحفز الخيال الإبداعي. وقد اتخذ المهرجان من موضوع السينما الشعرية هويته البصرية، بالإضافة إلى أنه سيقدم برنامجًا خاصًا لعروض أفلام عالمية من قلب هذا التيار بمختلف تشكلاتها الفنية، طيلة أيام المهرجان.

تكريم رواد السينما

وعن تقليد المهرجان في تكريم الشخصيات السينمائية، أكد "الملا" أن المهرجان مستمر في الاحتفاء برواد السينما في المملكة والخليج، والتعريف بإنجازاتهم ومسيرتهم؛ حيث يُكَرّم المهرجان في دورته الثامنة كلًّا من: السينمائي السعودي خليل بن إبراهيم الرواف، الذي يعتبر أول ممثل عربي في هوليوود، كما يُكَرّم السينمائي الكويتي خالد الصديق، وهو منتج وكاتب سيناريو ومخرج، ويعد أحد أهم رواد الحركة السينمائية الكويتية؛ إذ رشح فيلمه "بس يا بحر" الذي أنتجه وأخرجه عام 1972 لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والأربعين، وهو أول فيلم كويتي يترشح للجائزة.

السينما الصينية.. ضيف شرف الدورة الثامنة

إلى جانب عروض أفلام النخلة الذهبية والأفلام الموازية، يلقي البرنامج الضوء في هذه الدورة على السينما الصينية من خلال عرض مجموعة مختارة من الأفلام الصينية. ويستمر المهرجان بتقديم حزمة مميزة من البرامج الثقافية والإثرائية التي تشمل الندوات والورش التدريبية المتقدمة، بالإضافة إلى توفير منصة لشركات الإنتاج والمنتجين وصناع الأفلام؛ لتمكين مشاريعهم من خلال سوق الإنتاج. كما يقوم المهرجان بإصدار وترجمة مجموعة من الكتب المعرفية؛ استكمالًا لمسيرة المهرجان ودوره في إثراء المكتبة العربية في مجال صناعة الأفلام والسينما.

ثلاث مسابقات وجوائز جديدة

يقدم المهرجان إضافات جديدة لجوائز النخلة الذهبية، وهي: جائزة لأفضل سيناريو منفذ، وجائزة الفيلم الخليجي، وجائزة غازي القصيبي لأفضل سيناريو عن رواية سعودية.

وتتنافس المشاركات المرشحة في ثلاث مسابقات على الجوائز التالية: "النخلة الذهبية لأفضل فيلم طويل، والنخلة الذهبية لجائزة لجنة التحكيم، والنخلة الذهبية لأفضل ممثل، والنخلة الذهبية لأفضل ممثلة، والنخلة الذهبية لأفضل موسيقى، والنخلة الذهبية لأفضل تصوير سينمائي، ونخلة لجنة التحكيم الذهبية، وجائزة النخلة الذهبية لأفضل سيناريو منفذ".

وتتمثل جوائز مسابقة الأفلام القصيرة في النخلة الذهبية لأفضل فيلم قصير، والنخلة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي قصير، وجائزة جبل طويق لأفضل فيلم قصير عن مدينة سعودية، وجائزة عبدالله المحيسن لفيلم أول.

وتشمل جوائز مسابقة السيناريو غير المنفّذ: جائزة أفضل سيناريو طويل أول، وجائزة أفضل سيناريو طويل ثانٍ، وأفضل سيناريو طويل ثالث، وأفضل سيناريو قصير أول، وأفضل سيناريو قصير ثان، وجائزة غازي القصيبي لأفضل سيناريو عن رواية سعودية.

وأشار مدير المهرجان إلى أن استقبال المشاركات مستمر عبر الموقع الإلكتروني لمهرجان أفلام السعودية حتى يوم 26 مارس 2022م.

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