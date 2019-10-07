10 جرائم و315 ألف ريال.. شرطة مكة تطيح بـ"عصابة المحالّ"

ارتكبوها بمحافظتي جدة والجموم.. ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية

أطاحت شرطة مكة بتنظيم إجرامي لسرقة المحالّ التجارية بمحافظتي جدة والجموم عناصره ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية، أقروا بارتكاب عشر جرائم سرقة تجاوزت قيمة المسروقات فيها 315 ألف ريال، وتم توقيفهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم.

تفصيلاً، أفاد المُتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنه بناءً على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، تمّت الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن سرقة المحالّ التجارية والمستودعات بمحافظتي جدة والجموم.

وقال "الغامدي": تم القبض على عناصر التنظيم الإجرامي ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهم جرائم سرقة عدد من المستودعات والمحالّ التجارية مستخدمين مركبتين لنقل البضائع المسروقة.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب عشر جرائم سرقة تجاوزت قيمة المسروقات فيها 315.000 ريال، وتم توقيفهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم.