تزن 480 طناً .. 29 شاحنة مساعدات مهداة من "سلمان للأغاثة" للشعب اليمني

سلال غذائية وتمور وخيام وأغطية تضم المحافظات التى ترزح تحت وطأة الحوثيين

عبرت منفذ الوديعة الحدودي، 29 شاحنة إغاثية في الفترة من 27 - 30 أبريل 2020م تحمل على متنها 1,500 سلة غذائية تزن 165 طنًا، و 39,375 كرتوناً من التمور، تزن 315 طنًا و 240 خيمة، و 1,200 بساط، و 3,600 بطانية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات صنعاء، تعز، مأرب، عدن، حضرموت.



وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.