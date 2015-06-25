وأضافت الهيئة أن المركز الموحّد للنقل في مكة (‫نقل مكة‬) معنيّ بتطوير خدمات النقل والبنى التحتية، بما في ذلك محطات وقوف الحافلات والمواقف العامة وتطوير خدمة سيارات الأجرة ووسائل التنقل الذكية والصديقة للبيئة، وحوكمتها وفق آليات تضمن مواءمتها مع رؤية الهيئة الملكية لتطوير منظومة النقل للارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان وضيوف الرحمن تماشيًا مع‫ رؤية المملكة 2030‬.

"ملكية ‫مكة ‬والمشاعر" تعقد اجتماعًا لمناقشة المشاريع والمبادرات الاستثمارية هادي العصيمي سبق 2021-06-24 عقدت الهيئة الملكية لمدينة ‫مكة المكرمة‬ والمشاعر المقدسة‬ ووزارة الاستثمار اجتماعًا لمناقشة المشاريع والمبادرات الاستثمارية التي تقدمها الهيئة الملكية لمشاركة القطاع الخاص. وأضافت الهيئة أن المركز الموحّد للنقل في مكة (‫نقل مكة‬) معنيّ بتطوير خدمات النقل والبنى التحتية، بما في ذلك محطات وقوف الحافلات والمواقف العامة وتطوير خدمة سيارات الأجرة ووسائل التنقل الذكية والصديقة للبيئة، وحوكمتها وفق آليات تضمن مواءمتها مع رؤية الهيئة الملكية لتطوير منظومة النقل للارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان وضيوف الرحمن تماشيًا مع‫ رؤية المملكة 2030‬.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 04:28 PM

"ملكية ‫مكة ‬والمشاعر" تعقد اجتماعًا لمناقشة المشاريع والمبادرات الاستثمارية للارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان وضيوف الرحمن تماشيًا مع‫ رؤية المملكة





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عقدت الهيئة الملكية لمدينة ‫مكة المكرمة‬ والمشاعر المقدسة‬ ووزارة الاستثمار اجتماعًا لمناقشة المشاريع والمبادرات الاستثمارية التي تقدمها الهيئة الملكية لمشاركة القطاع الخاص.

وأضافت الهيئة أن المركز الموحّد للنقل في مكة (‫نقل مكة‬) معنيّ بتطوير خدمات النقل والبنى التحتية، بما في ذلك محطات وقوف الحافلات والمواقف العامة وتطوير خدمة سيارات الأجرة ووسائل التنقل الذكية والصديقة للبيئة، وحوكمتها وفق آليات تضمن مواءمتها مع رؤية الهيئة الملكية لتطوير منظومة النقل للارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان وضيوف الرحمن تماشيًا مع‫ رؤية المملكة 2030‬.