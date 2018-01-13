النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عقب فيروس الأنفلونزا.. السفارة في ماليزيا تدعو المواطنين للوقاية

طالَبتهم بأخذ اللقاحات واتباع الإرشادات الصحية منعًا للانتشار

دعت سفارة المملكة في ماليزيا، المواطنين السعوديين، إلى اتخاذ الحيطة، واتباع الإرشادات الصحية نتيجة إعلان السلطات الماليزية اكتشاف حالات إصابة بفيروس أنفلونزا من الفئة "أ" في بعض الولايات؛ مطالبة بأخذ اللقاحات اللازمة.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": أعلنت السلطات الصحية الماليزية المعنية في ماليزيا عن اكتشاف حالات الإصابة بفيروس الأنفلونزا فئة (أ) في بعض الولايات؛ منها (بينانغ- سلانجور)، وطالبت المواطنين بضرورة أخذ لقاحات الأنفلونزا الموسمية؛ كإجراء وقائي خاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكذلك اتباع الإرشادات الصحية؛ منعًا لانتشار الفيروس؛ لذا تأمل السفارة من المواطنين اتباع الإرشادات الصحية.

سفارة المملكة في ماليزيا السلطات الماليزية فيروس أنفلونزا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عقب فيروس الأنفلونزا.. السفارة في ماليزيا تدعو المواطنين للوقاية
سبق

دعت سفارة المملكة في ماليزيا، المواطنين السعوديين، إلى اتخاذ الحيطة، واتباع الإرشادات الصحية نتيجة إعلان السلطات الماليزية اكتشاف حالات إصابة بفيروس أنفلونزا من الفئة "أ" في بعض الولايات؛ مطالبة بأخذ اللقاحات اللازمة.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": أعلنت السلطات الصحية الماليزية المعنية في ماليزيا عن اكتشاف حالات الإصابة بفيروس الأنفلونزا فئة (أ) في بعض الولايات؛ منها (بينانغ- سلانجور)، وطالبت المواطنين بضرورة أخذ لقاحات الأنفلونزا الموسمية؛ كإجراء وقائي خاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكذلك اتباع الإرشادات الصحية؛ منعًا لانتشار الفيروس؛ لذا تأمل السفارة من المواطنين اتباع الإرشادات الصحية.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
11:55 AM

عقب فيروس الأنفلونزا.. السفارة في ماليزيا تدعو المواطنين للوقاية

طالَبتهم بأخذ اللقاحات واتباع الإرشادات الصحية منعًا للانتشار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,047

دعت سفارة المملكة في ماليزيا، المواطنين السعوديين، إلى اتخاذ الحيطة، واتباع الإرشادات الصحية نتيجة إعلان السلطات الماليزية اكتشاف حالات إصابة بفيروس أنفلونزا من الفئة "أ" في بعض الولايات؛ مطالبة بأخذ اللقاحات اللازمة.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": أعلنت السلطات الصحية الماليزية المعنية في ماليزيا عن اكتشاف حالات الإصابة بفيروس الأنفلونزا فئة (أ) في بعض الولايات؛ منها (بينانغ- سلانجور)، وطالبت المواطنين بضرورة أخذ لقاحات الأنفلونزا الموسمية؛ كإجراء وقائي خاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكذلك اتباع الإرشادات الصحية؛ منعًا لانتشار الفيروس؛ لذا تأمل السفارة من المواطنين اتباع الإرشادات الصحية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,739
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,923
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,336
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,938

المقالات

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة