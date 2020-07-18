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"القويحص" يدشن منصّة الإبداع البلدي للمساهمة في تطوير مكة

تم ربطها مع نظام "أبشر" لحماية المعلومات وحفظ الحقوق

دشن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، منصة الإبداع البلدي بحُلَّتها الجديدة، والتي تهدف إلى استقبال الأفكار الإبداعية والمساهمة في تطوير مدينة مكة المكرمة وتحسين تجربة المواطنين لخدمات القطاع البلدي.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي بالأمانة المهندس وائل بن صالح حلواني، أنَّ إنشاء المنصة يأتي تحقيقًا لرغبة وزارة الشؤون البلدية والقروية في السير مع المتغيرات التنموية والتطور الذي تشهده المملكة بشكلٍ عام، ورغبة في الارتقاء بمستوى أداء العمل البلدي بما يتلاءم مع تلك المتغيرات.

وأكد أن الأمانة حريصة على تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للسكان، إلى جانب تطوير مدينة مكة المكرمة وتنميتها بما يواكب تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

من جانب آخر أوضح مدير عام تقنية المعلومات بالأمانة المهندس نايف بن علي هوساوي، أنَّ المنصة الإلكترونية تم ربطها مع نظام "أبشر" لحماية المعلومات وحفظ الحقوق، مشيرًا إلى إتاحة الفرصة لإشراك جميع فئات المجتمع واستقبال مقترحات الجمهور وأفكارهم الإبداعية في جميع المجالات والفئات المتعلقة بالخدمات البلدية مع إمكانية تعديل المقترحات وتقييمها.

وأوضح مدير مركز الإبداع البلدي بالأمانة المهندس محمد بن عبدالعزيز خوج بدوره، أن تبني فكرة إنشاء المنصة يتفق مع استراتيجيات الوزارة في عملية التطوير، لافتًا إلى أن مركز الإبداع البلدي يهدف إلى جمع الأفكار الإبداعية عبر المنصة الإلكترونية وطرح الحلول الناجحة وتطبيقها لإيجاد الأثر الملموس، بما يُسهم في تطوير الخدمات البلدية.

ودعا الجميع للمشاركة والمساهمة في المركز عبر زيارة الرابط التالي :

https://wsrv.holymakkah.gov.sa/Innovation/CitizenIdea

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القويحص" يدشن منصّة الإبداع البلدي للمساهمة في تطوير مكة
سبق

دشن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، منصة الإبداع البلدي بحُلَّتها الجديدة، والتي تهدف إلى استقبال الأفكار الإبداعية والمساهمة في تطوير مدينة مكة المكرمة وتحسين تجربة المواطنين لخدمات القطاع البلدي.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي بالأمانة المهندس وائل بن صالح حلواني، أنَّ إنشاء المنصة يأتي تحقيقًا لرغبة وزارة الشؤون البلدية والقروية في السير مع المتغيرات التنموية والتطور الذي تشهده المملكة بشكلٍ عام، ورغبة في الارتقاء بمستوى أداء العمل البلدي بما يتلاءم مع تلك المتغيرات.

وأكد أن الأمانة حريصة على تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للسكان، إلى جانب تطوير مدينة مكة المكرمة وتنميتها بما يواكب تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

من جانب آخر أوضح مدير عام تقنية المعلومات بالأمانة المهندس نايف بن علي هوساوي، أنَّ المنصة الإلكترونية تم ربطها مع نظام "أبشر" لحماية المعلومات وحفظ الحقوق، مشيرًا إلى إتاحة الفرصة لإشراك جميع فئات المجتمع واستقبال مقترحات الجمهور وأفكارهم الإبداعية في جميع المجالات والفئات المتعلقة بالخدمات البلدية مع إمكانية تعديل المقترحات وتقييمها.

وأوضح مدير مركز الإبداع البلدي بالأمانة المهندس محمد بن عبدالعزيز خوج بدوره، أن تبني فكرة إنشاء المنصة يتفق مع استراتيجيات الوزارة في عملية التطوير، لافتًا إلى أن مركز الإبداع البلدي يهدف إلى جمع الأفكار الإبداعية عبر المنصة الإلكترونية وطرح الحلول الناجحة وتطبيقها لإيجاد الأثر الملموس، بما يُسهم في تطوير الخدمات البلدية.

ودعا الجميع للمشاركة والمساهمة في المركز عبر زيارة الرابط التالي :

https://wsrv.holymakkah.gov.sa/Innovation/CitizenIdea

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
09:16 PM

"القويحص" يدشن منصّة الإبداع البلدي للمساهمة في تطوير مكة

تم ربطها مع نظام "أبشر" لحماية المعلومات وحفظ الحقوق

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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دشن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، منصة الإبداع البلدي بحُلَّتها الجديدة، والتي تهدف إلى استقبال الأفكار الإبداعية والمساهمة في تطوير مدينة مكة المكرمة وتحسين تجربة المواطنين لخدمات القطاع البلدي.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي بالأمانة المهندس وائل بن صالح حلواني، أنَّ إنشاء المنصة يأتي تحقيقًا لرغبة وزارة الشؤون البلدية والقروية في السير مع المتغيرات التنموية والتطور الذي تشهده المملكة بشكلٍ عام، ورغبة في الارتقاء بمستوى أداء العمل البلدي بما يتلاءم مع تلك المتغيرات.

وأكد أن الأمانة حريصة على تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للسكان، إلى جانب تطوير مدينة مكة المكرمة وتنميتها بما يواكب تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

من جانب آخر أوضح مدير عام تقنية المعلومات بالأمانة المهندس نايف بن علي هوساوي، أنَّ المنصة الإلكترونية تم ربطها مع نظام "أبشر" لحماية المعلومات وحفظ الحقوق، مشيرًا إلى إتاحة الفرصة لإشراك جميع فئات المجتمع واستقبال مقترحات الجمهور وأفكارهم الإبداعية في جميع المجالات والفئات المتعلقة بالخدمات البلدية مع إمكانية تعديل المقترحات وتقييمها.

وأوضح مدير مركز الإبداع البلدي بالأمانة المهندس محمد بن عبدالعزيز خوج بدوره، أن تبني فكرة إنشاء المنصة يتفق مع استراتيجيات الوزارة في عملية التطوير، لافتًا إلى أن مركز الإبداع البلدي يهدف إلى جمع الأفكار الإبداعية عبر المنصة الإلكترونية وطرح الحلول الناجحة وتطبيقها لإيجاد الأثر الملموس، بما يُسهم في تطوير الخدمات البلدية.

ودعا الجميع للمشاركة والمساهمة في المركز عبر زيارة الرابط التالي :

https://wsrv.holymakkah.gov.sa/Innovation/CitizenIdea

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