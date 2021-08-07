تتنوع الطبيعة في محافظة الداير شرقي جازان؛ إذ تمتلك طبيعة جبلية ساحرة، وقلاعًا وحصونًا أثرية، لها تاريخ أشم، كقرية "قيار" الأثرية.
عدسة المصور "حسن حريصي" وثَّقت مقطع فيديو لقرية قيار الأثرية وما حولها، التي تشتهر بالمدرجات الزراعية الجميلة. (فيديو)
شاهد .. مناظر من قرية "قيار" الأثرية بمحافظة الداير
تتنوع الطبيعة في محافظة الداير شرقي جازان؛ إذ تمتلك طبيعة جبلية ساحرة، وقلاعًا وحصونًا أثرية، لها تاريخ أشم، كقرية "قيار" الأثرية.
عدسة المصور "حسن حريصي" وثَّقت مقطع فيديو لقرية قيار الأثرية وما حولها، التي تشتهر بالمدرجات الزراعية الجميلة. (فيديو)
تتنوع الطبيعة في محافظة الداير شرقي جازان؛ إذ تمتلك طبيعة جبلية ساحرة، وقلاعًا وحصونًا أثرية، لها تاريخ أشم، كقرية "قيار" الأثرية.
شاهد .. مناظر من قرية "قيار" الأثرية بمحافظة الداير
تتنوع الطبيعة في محافظة الداير شرقي جازان؛ إذ تمتلك طبيعة جبلية ساحرة، وقلاعًا وحصونًا أثرية، لها تاريخ أشم، كقرية "قيار" الأثرية.
عدسة المصور "حسن حريصي" وثَّقت مقطع فيديو لقرية قيار الأثرية وما حولها، التي تشتهر بالمدرجات الزراعية الجميلة. (فيديو)