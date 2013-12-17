النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الدنمارك تستأجر 300 زنزانة في كوسوفو لتخفيف ازدحام سجونها

تخصّصها لسجنائها بهدف قضاء مدة محكومياتهم هناك

أعلنت وزارة العدل في الدنمارك، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة و3 أحزاب في البلاد، لاستئجار 300 زنزانة في كوسوفو، ستخصّصها لسجنائها بهدف قضاء مدة محكومياتهم هناك.

وزارة العدل الدنماركية، قالت في بيان، إن الاتفاق يهدف إلى تخفيف اكتظاظ السجون، وتوفير 326 مكاناً جديداً للمساجين بين عامَي 2022 و2025.

وفي العام الماضي تمّ ترحيل 350 سجيناً من السجون الدنماركية إلى سجون أخرى خارج البلاد كي يقضوا ما تبقى من محكومياتهم.

وازداد عدد السجناء في الدنمارك بنسبة 19% إلى أكثر من 4 آلاف سجين في بداية 2021 بحسب ما تشير إليه الإحصائيات الرسمية، كما أن السجون حاليا تعمل بنسبة 100% من طاقتها الاستيعابية، كما أنه خلال الفترة نفسها انخفض عدد حرّاس السجون في البلاد بنسبة 18%.

وقال وزير العدل نيك هيكيراب، في بيان، إن الدنمارك سينقصها نحو 1000 مكان في السجون بحلول 2025، مضيفاً أن الخطة الجديدة ستؤمّن أمكنة لـ 300 سجين في كوسوفو، إضافة إلى مئات الأمكنة في البلاد.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الدنمارك تستأجر 300 زنزانة في كوسوفو لتخفيف ازدحام سجونها
سبق

أعلنت وزارة العدل في الدنمارك، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة و3 أحزاب في البلاد، لاستئجار 300 زنزانة في كوسوفو، ستخصّصها لسجنائها بهدف قضاء مدة محكومياتهم هناك.

وزارة العدل الدنماركية، قالت في بيان، إن الاتفاق يهدف إلى تخفيف اكتظاظ السجون، وتوفير 326 مكاناً جديداً للمساجين بين عامَي 2022 و2025.

وفي العام الماضي تمّ ترحيل 350 سجيناً من السجون الدنماركية إلى سجون أخرى خارج البلاد كي يقضوا ما تبقى من محكومياتهم.

وازداد عدد السجناء في الدنمارك بنسبة 19% إلى أكثر من 4 آلاف سجين في بداية 2021 بحسب ما تشير إليه الإحصائيات الرسمية، كما أن السجون حاليا تعمل بنسبة 100% من طاقتها الاستيعابية، كما أنه خلال الفترة نفسها انخفض عدد حرّاس السجون في البلاد بنسبة 18%.

وقال وزير العدل نيك هيكيراب، في بيان، إن الدنمارك سينقصها نحو 1000 مكان في السجون بحلول 2025، مضيفاً أن الخطة الجديدة ستؤمّن أمكنة لـ 300 سجين في كوسوفو، إضافة إلى مئات الأمكنة في البلاد.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
02:00 PM

الدنمارك تستأجر 300 زنزانة في كوسوفو لتخفيف ازدحام سجونها

تخصّصها لسجنائها بهدف قضاء مدة محكومياتهم هناك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,172

أعلنت وزارة العدل في الدنمارك، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة و3 أحزاب في البلاد، لاستئجار 300 زنزانة في كوسوفو، ستخصّصها لسجنائها بهدف قضاء مدة محكومياتهم هناك.

وزارة العدل الدنماركية، قالت في بيان، إن الاتفاق يهدف إلى تخفيف اكتظاظ السجون، وتوفير 326 مكاناً جديداً للمساجين بين عامَي 2022 و2025.

وفي العام الماضي تمّ ترحيل 350 سجيناً من السجون الدنماركية إلى سجون أخرى خارج البلاد كي يقضوا ما تبقى من محكومياتهم.

وازداد عدد السجناء في الدنمارك بنسبة 19% إلى أكثر من 4 آلاف سجين في بداية 2021 بحسب ما تشير إليه الإحصائيات الرسمية، كما أن السجون حاليا تعمل بنسبة 100% من طاقتها الاستيعابية، كما أنه خلال الفترة نفسها انخفض عدد حرّاس السجون في البلاد بنسبة 18%.

وقال وزير العدل نيك هيكيراب، في بيان، إن الدنمارك سينقصها نحو 1000 مكان في السجون بحلول 2025، مضيفاً أن الخطة الجديدة ستؤمّن أمكنة لـ 300 سجين في كوسوفو، إضافة إلى مئات الأمكنة في البلاد.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,621
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,812
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,483
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,420

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة