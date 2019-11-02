"رويترز": العالم يترقب إعلان خطة طرح "أرامكو" .. غداً

بعد عقد اجتماعات مع مستثمرين على مدار الأيام الماضية

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم السبت، عن خمسة مصادر؛ لم تسمها، الإعلان عن أن خطة الطرح العام الأولي لعملاق النفط المملوك للدولة "أرامكو السعودية"، ربما يكون يوم غد الأحد.

وأضافت المصادر أن أكبر شركة للنفط في العالم ستعلن خطتها للطرح في الثالث من نوفمبر.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، قد أكّد أن الطرح العام الأولي لـ "أرامكو" سيتم قريباً، وأن القرار بيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال وزير الطاقة، في كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في الرياض الأسبوع الماضي، إن الطرح سيحدث قريباً، لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب.

وأضاف: سيكون أولاً وقبل كل شيء قراراً سعودياً.. على وجه التحديد قرار الأمير محمد بن سلمان.

ووفقاً لمصادر وكالة "رويترز"، فإن مسؤولين ومستشارين من "أرامكو السعودية" عقدوا اجتماعات مع مستثمرين على مدار الأيام القليلة الماضية، في محاولة للوصول إلى تقييمٍ أقرب ما يمكن إلى تريليونَي دولار قُبيل إعلان خطة إدراج متوقعة يوم الأحد.

ومن أجل بلوغ التريليوني دولار، وهو التقييم الذي سيجعله أضخم طرح أولي عام في التاريخ، تحتاج الرياض إلى أن يجمع الإدراج الأولي حصة تراوح بين 1 و2% من الشركة في البورصة السعودية؛ لجمع ما بين 20 إلى 40 مليار دولار على الأقل.

ويعد الإدراج هو الركيزة الأساسية لرؤية 2030 لإحداث تغيير شامل في الاقتصاد السعودي بتنويع منابعه بعيداً عن النفط، ومن المتوقع أن يكون هناك بيع دولي يعقب الطرح العام الأولي المحلي.