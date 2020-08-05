الهلال والنصر "تكون أو لا تكون".. والوحدة في رحلة البحث عن "المقعد الآسيوي"

بمناسبة شفاء خادم الحرمين .. في ختام جولة (عيدنا عيدين) خلف الأبواب المؤصدة

تختتم مساء اليوم الأربعاء منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (جولة عيدنا عيدين .. بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله)، بثلاث مواجهات تشكل "منعطف طرق" دون حضور جماهيري بسبب جائحة كورونا، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض "ديربي الرياض" يلتقي النصر "حامل اللقب" مع نظيره الهلال "المتصدر".

يسعى النصر لتكرار تفوقه على الهلال بعد فوزه في الدور الأول 2-1 والإبقاء على حظوظه في المحافظة على لقبه، إذ يملك 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن الهلال.

ويشكل لقاء اليوم منعطفًا خطرًا للفريقين، فربما تحدد نتيجة اللقاء مسار البطولة، ففي حال فوز النصر سيقلص الفارق إلى 3 نقاط وبالتالي استمرار السباق بين الفريقين حتى الجولات الأخيرة.

فِي المقابل يسعى الهلال للفوز للابتعاد في الصدارة وتوسيع الفارق إلى 9 نقاط في حال فوزه و7 في حال تعادله.

وعلى أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة يستضيف الوحدة (39 نقطة) نظيره الشباب (31 نقطة).

يسعى الوحدة لكسب المباراة للمنافسة بقوة على المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

فِي المقابل يدخل الشباب اللقاء وهو في المركز التاسع ويسعى بدوره كذلك للفوز للتقدم في سلم الترتيب.

وعلى أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء يلتقي العدالة نظيره الاتفاق.

يحتل العدالة المركز 16 والأخير برصيد 17 نقطة ويأمل أن تكون المباراة بداية رحلة البقاء على الرغم من صعوبة موقفه.

فِي المقابل يدخل الاتفاق اللقاء برصيد 29 نقطة في المركز العاشر.