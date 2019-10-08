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شاهد.. جزاءات رادعة لـ35 منشأة تجارية بالطائف وإغلاق محل مخالف

عبر حملة نفّذتها "بلدية غرب" على المطاعم والمغاسل والصالونات وغيرها

نفّذت بلدية غرب الطائف الفرعية، حملة ميدانية مكثفة على المنشآت التجارية ذات العلاقة المباشرة بالمستهلك، شملت المطاعم والمغاسل وصالونات الحلاقة، ومحلات الخياطة الرجالية، ومراكز الخدمات الخاصة بالسيارات داخل نطاق الفرع.

وأسفرت الحملة عن إغلاق أحد المحلات التجارية؛ وذلك لعدم التزامه بالاشتراطات النظامية داخل المحل، وتطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة بحق 35 منشأة تجارية مخالفة، وشملت المخالفات التي تم ضبطها تدنيَ مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين، وعدم التقيد بالزي الرسمي، وانتهاء رخص مزوالة النشاط، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالمظهر العام.

وبيّنت أمانة الطائف -ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية- أنها كثّفت برنامجها الرقابي من خلال جوالات ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بالنشاطات الغذائية والنشاطات التجارية الأخرى، والتي لها تَوَاصل مباشر مع المستهلك.

ونوّهت بأن البرنامج الرقابي يعمل على رفع كفاءة المعروضات وجودة المخرجات وتطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، وتحسين بيئة العمل لهذه الأنشطة.

بلدية غرب الطائف الطائف حملة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. جزاءات رادعة لـ35 منشأة تجارية بالطائف وإغلاق محل مخالف
سبق

نفّذت بلدية غرب الطائف الفرعية، حملة ميدانية مكثفة على المنشآت التجارية ذات العلاقة المباشرة بالمستهلك، شملت المطاعم والمغاسل وصالونات الحلاقة، ومحلات الخياطة الرجالية، ومراكز الخدمات الخاصة بالسيارات داخل نطاق الفرع.

وأسفرت الحملة عن إغلاق أحد المحلات التجارية؛ وذلك لعدم التزامه بالاشتراطات النظامية داخل المحل، وتطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة بحق 35 منشأة تجارية مخالفة، وشملت المخالفات التي تم ضبطها تدنيَ مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين، وعدم التقيد بالزي الرسمي، وانتهاء رخص مزوالة النشاط، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالمظهر العام.

وبيّنت أمانة الطائف -ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية- أنها كثّفت برنامجها الرقابي من خلال جوالات ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بالنشاطات الغذائية والنشاطات التجارية الأخرى، والتي لها تَوَاصل مباشر مع المستهلك.

ونوّهت بأن البرنامج الرقابي يعمل على رفع كفاءة المعروضات وجودة المخرجات وتطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، وتحسين بيئة العمل لهذه الأنشطة.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
01:32 PM

شاهد.. جزاءات رادعة لـ35 منشأة تجارية بالطائف وإغلاق محل مخالف

عبر حملة نفّذتها "بلدية غرب" على المطاعم والمغاسل والصالونات وغيرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نفّذت بلدية غرب الطائف الفرعية، حملة ميدانية مكثفة على المنشآت التجارية ذات العلاقة المباشرة بالمستهلك، شملت المطاعم والمغاسل وصالونات الحلاقة، ومحلات الخياطة الرجالية، ومراكز الخدمات الخاصة بالسيارات داخل نطاق الفرع.

وأسفرت الحملة عن إغلاق أحد المحلات التجارية؛ وذلك لعدم التزامه بالاشتراطات النظامية داخل المحل، وتطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة بحق 35 منشأة تجارية مخالفة، وشملت المخالفات التي تم ضبطها تدنيَ مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين، وعدم التقيد بالزي الرسمي، وانتهاء رخص مزوالة النشاط، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالمظهر العام.

وبيّنت أمانة الطائف -ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية- أنها كثّفت برنامجها الرقابي من خلال جوالات ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بالنشاطات الغذائية والنشاطات التجارية الأخرى، والتي لها تَوَاصل مباشر مع المستهلك.

ونوّهت بأن البرنامج الرقابي يعمل على رفع كفاءة المعروضات وجودة المخرجات وتطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، وتحسين بيئة العمل لهذه الأنشطة.

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