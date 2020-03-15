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السفارة في إندونيسيا: نعمل على إيجاد حل سريع للرحلات الملغاة من جاكرتا إلى المملكة

أكّدت تأمين سكن ومواصلات للمواطنين وتوفير التسهيلات كافة حتى عودتهم للسعودية

قالت السفارة السعودية في إندونيسيا، اليوم، إنها تعمل مع مكتب الخطوط السعودية على إيجاد حل سريع للرحلات التي تمّ إلغاؤها من جاكرتا إلى المملكة، وتوجيهات القيادة الحكيمة، وسمو وزير الخارجية، على احتواء الموقف والوقوف إلى جانب المواطنين حتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلامة الله.

وأضافت عبر حسابها في "تويتر"، الأحد: كما تمّ بعون الله تأمين السكن لكل المواطنين والمواصلات من مطار جاكرتا، إلى الفنادق المعدة لإقامتهم، وتوفير التسهيلات كافة لهم حتى عودتهم بسلامة الله إلى المملكة.

إندونيسيا السفارة السعودية في إندونيسيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة في إندونيسيا: نعمل على إيجاد حل سريع للرحلات الملغاة من جاكرتا إلى المملكة
سبق

قالت السفارة السعودية في إندونيسيا، اليوم، إنها تعمل مع مكتب الخطوط السعودية على إيجاد حل سريع للرحلات التي تمّ إلغاؤها من جاكرتا إلى المملكة، وتوجيهات القيادة الحكيمة، وسمو وزير الخارجية، على احتواء الموقف والوقوف إلى جانب المواطنين حتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلامة الله.

وأضافت عبر حسابها في "تويتر"، الأحد: كما تمّ بعون الله تأمين السكن لكل المواطنين والمواصلات من مطار جاكرتا، إلى الفنادق المعدة لإقامتهم، وتوفير التسهيلات كافة لهم حتى عودتهم بسلامة الله إلى المملكة.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
01:17 PM

السفارة في إندونيسيا: نعمل على إيجاد حل سريع للرحلات الملغاة من جاكرتا إلى المملكة

أكّدت تأمين سكن ومواصلات للمواطنين وتوفير التسهيلات كافة حتى عودتهم للسعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت السفارة السعودية في إندونيسيا، اليوم، إنها تعمل مع مكتب الخطوط السعودية على إيجاد حل سريع للرحلات التي تمّ إلغاؤها من جاكرتا إلى المملكة، وتوجيهات القيادة الحكيمة، وسمو وزير الخارجية، على احتواء الموقف والوقوف إلى جانب المواطنين حتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلامة الله.

وأضافت عبر حسابها في "تويتر"، الأحد: كما تمّ بعون الله تأمين السكن لكل المواطنين والمواصلات من مطار جاكرتا، إلى الفنادق المعدة لإقامتهم، وتوفير التسهيلات كافة لهم حتى عودتهم بسلامة الله إلى المملكة.

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