وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية العراق

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين بكي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين بكي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين بكي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين بكي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.