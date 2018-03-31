وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية العراق

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين بكي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.