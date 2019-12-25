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"سوق الأسهم" يغلق بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال

الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 77.05 نقطة ليقفل عند مستوى 8342.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صناعة الورق، ووفرة، وشاكر، وأبو معطي، وباعظيم؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، وساب التكافل، وجزيرة تكافل، وأليانز إس إف، والأهلي؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.02% و7.78%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وأرامكو السعودية، ومسك، والإنماء، وكيان السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان، وسابك؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 210.91 نقطة ليقفل عند مستوى 6682.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم تقاسمتها 1664 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سوق الأسهم" يغلق بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 77.05 نقطة ليقفل عند مستوى 8342.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صناعة الورق، ووفرة، وشاكر، وأبو معطي، وباعظيم؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، وساب التكافل، وجزيرة تكافل، وأليانز إس إف، والأهلي؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.02% و7.78%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وأرامكو السعودية، ومسك، والإنماء، وكيان السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان، وسابك؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 210.91 نقطة ليقفل عند مستوى 6682.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم تقاسمتها 1664 صفقة.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
04:21 PM

"سوق الأسهم" يغلق بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال

الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 77.05 نقطة ليقفل عند مستوى 8342.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صناعة الورق، ووفرة، وشاكر، وأبو معطي، وباعظيم؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، وساب التكافل، وجزيرة تكافل، وأليانز إس إف، والأهلي؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.02% و7.78%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وأرامكو السعودية، ومسك، والإنماء، وكيان السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان، وسابك؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 210.91 نقطة ليقفل عند مستوى 6682.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم تقاسمتها 1664 صفقة.

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