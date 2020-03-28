"صحة الطائف" تنفِّذ خطة شاملة لتعقيم وتطهير المرافق الصحية

ضمن الإجراءات الاحترازية وبإشراف مختصين

شرعت الشؤون الهندسية بصحة الطائف في تنفيذ خطة شاملة لتعقيم المراكز الصحية والمستشفيات للوقاية من "كورونا"؛ وذلك في إطار العمل على تكامل وتضافر الجهود الصحية، والإسهام في عمليات التطهير الشاملة.

وأشار المهندس ماجد الحارثي، مساعد مدير الشؤون الصحية للشؤون الهندسية، إلى أن إدارته أعدت خطة في سبيل الوقاية، والعمل على التطهير في المنشآت الصحية المختلفة. لافتًا إلى أن فرق عمل مدربة بإشراف مختصين تقوم بتنفيذ العمل وفق الخطة، بتوجيه مباشر من مدير الشؤون الصحية سعيد بن جابر القحطاني.

وأوضح أنه "تم البدء بالمراكز الصحية التي تعمل على مدار الساعة، ومن ثم المستشفيات، مع استكمال بقية المراكز الصحية والمرافق الصحية، وفقًا للخطة".

تجدر الإشارة إلى أن الشؤون الهندسية بصحة الطائف تقوم بجهود مختلفة في ظل التكامل بين مختلف الإدارات والأقسام، والعمل بروح الفريق الواحد؛ وهو ما انعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة، والاستعداد والتحسب لأي طارئ.