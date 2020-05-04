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خميس مشيط .. الجولات الرقابية للبلدية تُحبط  تسويق 740 كيلو أسماك فاسدة

كانت في طريقها للمستهلكين لتتم مصادرتها وتطبيق العقوبات النظامية المتبعة

واصلت بلدية خميس مشيط، تنفيذ جولاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية، وتقيد العاملين بمعايير النظافة والصحة العامة، فضلاً عن القيام بحملات على المواقع التي تمارس أنشطة بيع دون رقابة صحية، في ظل جهود المراقبين الصحيين، وذلك لمنع وصول المنتجات المخالفة والضارة إلى المستهلك لما تمثله من أضرار على صحته وسلامة البيئة.

وفي هذا الإطار، رصد مراقبو البلدية، سيارة متنقلة مجهولة المصدر في حي الدرب، وهي تحوي كمية من الأسماك، ليتم التأكد من عدم نظاميتها ويتضح أنها تحوي أكثر من 740 كيلو جرامًا، من الأسماك التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت في طريقها للتسويق، لتتم مصادرتها على الفور وتطبيق العقوبات النظامية المتبعة في هذه الحالة.

وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، أن هذه الضبطية والحملات الوقائية والرقابية تبين أن المراقبين الصحيين يبذلون جهودًا مقدرة في سبيل منع وصول المنتجات والمواد الاستهلاكية الفاسدة للمستهلكين، مشيدًا بالأدوار التي تقوم بها البلديات الفرعية، لحماية المستهلكين، داعيًا الجميع إلى التكاتف في التبليغ عن أي حالات مخالفة في الأحياء أو الأسواق، على مواقع التواصل الخاصة بالأمانة أو البلديات.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل المتابعة المستمرة التي توليها أمانة منطقة عسير وبلدياتها الفرعية للمراكز التجارية بصفة عامة والأسواق بصفة خاصة، والإجراءات الاحترازية التي تطبقها بدقة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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خميس مشيط .. الجولات الرقابية للبلدية تُحبط  تسويق 740 كيلو أسماك فاسدة
سبق

واصلت بلدية خميس مشيط، تنفيذ جولاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية، وتقيد العاملين بمعايير النظافة والصحة العامة، فضلاً عن القيام بحملات على المواقع التي تمارس أنشطة بيع دون رقابة صحية، في ظل جهود المراقبين الصحيين، وذلك لمنع وصول المنتجات المخالفة والضارة إلى المستهلك لما تمثله من أضرار على صحته وسلامة البيئة.

وفي هذا الإطار، رصد مراقبو البلدية، سيارة متنقلة مجهولة المصدر في حي الدرب، وهي تحوي كمية من الأسماك، ليتم التأكد من عدم نظاميتها ويتضح أنها تحوي أكثر من 740 كيلو جرامًا، من الأسماك التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت في طريقها للتسويق، لتتم مصادرتها على الفور وتطبيق العقوبات النظامية المتبعة في هذه الحالة.

وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، أن هذه الضبطية والحملات الوقائية والرقابية تبين أن المراقبين الصحيين يبذلون جهودًا مقدرة في سبيل منع وصول المنتجات والمواد الاستهلاكية الفاسدة للمستهلكين، مشيدًا بالأدوار التي تقوم بها البلديات الفرعية، لحماية المستهلكين، داعيًا الجميع إلى التكاتف في التبليغ عن أي حالات مخالفة في الأحياء أو الأسواق، على مواقع التواصل الخاصة بالأمانة أو البلديات.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل المتابعة المستمرة التي توليها أمانة منطقة عسير وبلدياتها الفرعية للمراكز التجارية بصفة عامة والأسواق بصفة خاصة، والإجراءات الاحترازية التي تطبقها بدقة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
11:44 PM

خميس مشيط .. الجولات الرقابية للبلدية تُحبط  تسويق 740 كيلو أسماك فاسدة

كانت في طريقها للمستهلكين لتتم مصادرتها وتطبيق العقوبات النظامية المتبعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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واصلت بلدية خميس مشيط، تنفيذ جولاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية، وتقيد العاملين بمعايير النظافة والصحة العامة، فضلاً عن القيام بحملات على المواقع التي تمارس أنشطة بيع دون رقابة صحية، في ظل جهود المراقبين الصحيين، وذلك لمنع وصول المنتجات المخالفة والضارة إلى المستهلك لما تمثله من أضرار على صحته وسلامة البيئة.

وفي هذا الإطار، رصد مراقبو البلدية، سيارة متنقلة مجهولة المصدر في حي الدرب، وهي تحوي كمية من الأسماك، ليتم التأكد من عدم نظاميتها ويتضح أنها تحوي أكثر من 740 كيلو جرامًا، من الأسماك التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت في طريقها للتسويق، لتتم مصادرتها على الفور وتطبيق العقوبات النظامية المتبعة في هذه الحالة.

وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، أن هذه الضبطية والحملات الوقائية والرقابية تبين أن المراقبين الصحيين يبذلون جهودًا مقدرة في سبيل منع وصول المنتجات والمواد الاستهلاكية الفاسدة للمستهلكين، مشيدًا بالأدوار التي تقوم بها البلديات الفرعية، لحماية المستهلكين، داعيًا الجميع إلى التكاتف في التبليغ عن أي حالات مخالفة في الأحياء أو الأسواق، على مواقع التواصل الخاصة بالأمانة أو البلديات.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل المتابعة المستمرة التي توليها أمانة منطقة عسير وبلدياتها الفرعية للمراكز التجارية بصفة عامة والأسواق بصفة خاصة، والإجراءات الاحترازية التي تطبقها بدقة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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