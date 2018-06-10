أمانة عسير وبلدياتها تستعيد 1.4 مليون م2 من الأراضي الحكومية

أكدت عزمها على عدم التهاون في ملاحقة كل أشكال التعديات

استعادت أمانة منطقة عسير، خلال الاسابيع الماضية، نحو 1.405.600 مليون م2 من الأراضي الحكومية التي طالتها يد المعتدين في 11 موقعاً مختلفاً بالمنطقة.

وجددت أمانة منطقة عسير التأكيد على ملاحقتها لكل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المعتدين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع كل التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، محذراً من التعدي على الأراضي الحكومية؛ لما لها من آثار سلبية، عوضاً عن عرقلتها لحركة التنمية العمرانية.

وكشف أن الإحداثات التي تمّت إزالتها، واستعادتها حاول المخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت، وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.

جاءت تلك الجهود بمتابعة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.