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وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

استعرضا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومجالات التعاون كافة والتنسيق المشترك

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وناقش الوزيران خلال الاتصال، عديد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
سبق

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وناقش الوزيران خلال الاتصال، عديد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
01:14 AM
اخر تعديل
05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
05:40 AM

وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

استعرضا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومجالات التعاون كافة والتنسيق المشترك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وناقش الوزيران خلال الاتصال، عديد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

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