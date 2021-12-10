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في بطولة السعودية المفتوحة للجولف.. "سلهب" يحطم الرقم القياسي

كسر اللاعب السعودي الهاوي فيصل سلهب الرقم القياسي لملعب نادي الرياض للجولف خلال منافسات بطولة السعودية المفتوحة 2021، في نسختها السادسة، اليوم الجمعة.

وقفز سلهب للصدارة بعدما حقق أفضل نتيجة في تاريخ الملعب بواقع 66 ضربة "6 ضربات دون المعدل".

فيما تراجع البحريني يوسف جهني الذي تصدر المنافسات، أمس الخميس، إلى المركز الرابع ليحل محله فيصل سلهب في الصدارة، وبفارق ضربة واحدة عن السعودي عثمان الملا الذي حل في المركز الثاني، بعد أن اختتم منافسات الجولة الثانية بنتيجة 67 ضربة "5 ضربات دون المعدل".

وتختتم البطولة منافساتها، غداً السبت، إذ يبحث المشاركون عن التقدم في الترتيب في ظل التقارب في النتائج، فيما يبحث السعوديان فيصل سلهب وعثمان الملا عن الحفاظ على موقعيهما في الترتيب، لضمان التأهل للمشاركة في منافسات بطولة السعودية الدولية التي ستجرى منافساتها بين الـ 3 والـ 6 من فبراير المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في بطولة السعودية المفتوحة للجولف.. "سلهب" يحطم الرقم القياسي
سبق

كسر اللاعب السعودي الهاوي فيصل سلهب الرقم القياسي لملعب نادي الرياض للجولف خلال منافسات بطولة السعودية المفتوحة 2021، في نسختها السادسة، اليوم الجمعة.

وقفز سلهب للصدارة بعدما حقق أفضل نتيجة في تاريخ الملعب بواقع 66 ضربة "6 ضربات دون المعدل".

فيما تراجع البحريني يوسف جهني الذي تصدر المنافسات، أمس الخميس، إلى المركز الرابع ليحل محله فيصل سلهب في الصدارة، وبفارق ضربة واحدة عن السعودي عثمان الملا الذي حل في المركز الثاني، بعد أن اختتم منافسات الجولة الثانية بنتيجة 67 ضربة "5 ضربات دون المعدل".

وتختتم البطولة منافساتها، غداً السبت، إذ يبحث المشاركون عن التقدم في الترتيب في ظل التقارب في النتائج، فيما يبحث السعوديان فيصل سلهب وعثمان الملا عن الحفاظ على موقعيهما في الترتيب، لضمان التأهل للمشاركة في منافسات بطولة السعودية الدولية التي ستجرى منافساتها بين الـ 3 والـ 6 من فبراير المقبل.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
07:07 PM

في بطولة السعودية المفتوحة للجولف.. "سلهب" يحطم الرقم القياسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسر اللاعب السعودي الهاوي فيصل سلهب الرقم القياسي لملعب نادي الرياض للجولف خلال منافسات بطولة السعودية المفتوحة 2021، في نسختها السادسة، اليوم الجمعة.

وقفز سلهب للصدارة بعدما حقق أفضل نتيجة في تاريخ الملعب بواقع 66 ضربة "6 ضربات دون المعدل".

فيما تراجع البحريني يوسف جهني الذي تصدر المنافسات، أمس الخميس، إلى المركز الرابع ليحل محله فيصل سلهب في الصدارة، وبفارق ضربة واحدة عن السعودي عثمان الملا الذي حل في المركز الثاني، بعد أن اختتم منافسات الجولة الثانية بنتيجة 67 ضربة "5 ضربات دون المعدل".

وتختتم البطولة منافساتها، غداً السبت، إذ يبحث المشاركون عن التقدم في الترتيب في ظل التقارب في النتائج، فيما يبحث السعوديان فيصل سلهب وعثمان الملا عن الحفاظ على موقعيهما في الترتيب، لضمان التأهل للمشاركة في منافسات بطولة السعودية الدولية التي ستجرى منافساتها بين الـ 3 والـ 6 من فبراير المقبل.

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