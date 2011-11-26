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وزير الثقافة يدشن مبادرة "ضيف بدر" على "إنستجرام"

تعرف على مسيرة أول الضيوف.. عبدالرحمن السليمان

في خطوة هي الأولى من نوعها في المملكة، أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، عبر حسابه في موقع "إنستجرام"، تدشينه مبادرة "ضيف بدر"، والتي سيطل من خلالها مبدعون من قطاعات ثقافية عدة في أمسيات ثقافية عبر تقنية البث المباشر من حساب الوزير على منصة التواصل "إنستجرام".

ويشارك المبدعون في مبادرة "ضيف بدر" تجاربهم الشخصية وخبراتهم، كما سيتفاعل الصيف مع مشاركات المتابعين وأسئلتهم.

ويحل الفنان التشكيلي عبدالرحمن السليمان كأول الضيوف في أمسية "ضيف بدر"، الأربعاء القادم 2 ديسمبر عند الساعة 8 مساء.

وبدأ "السليمان" مسيرته الفنية عام 1971، وحصد جوائز محلية وإقليمية وعرضت أعماله في معارض داخلية وخارجية، وبيع بعضها في مزادات عالمية كـ"سوذبيز" و"كرستيز"، واقتنت أعماله متاحف ومراكز ومجموعات فنية دولية وسعودية. وكُرّم من معهد مسك للفنون ضمن رواد الفن التشكيلي في المملكة.

وبجانب إبداعه الفني، اشتغل "السليمان" على توثيق مسيرة الفن التشكيلي السعودي، ويعد من أوائل الكتاب الذي ألفوا كتباً متخصصاً عن الحركة التشكيلية في المملكة، ونشط في المؤسسات الثقافية، إضافة نشره في عدة صحف محلية ودولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الثقافة يدشن مبادرة "ضيف بدر" على "إنستجرام"
سبق

في خطوة هي الأولى من نوعها في المملكة، أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، عبر حسابه في موقع "إنستجرام"، تدشينه مبادرة "ضيف بدر"، والتي سيطل من خلالها مبدعون من قطاعات ثقافية عدة في أمسيات ثقافية عبر تقنية البث المباشر من حساب الوزير على منصة التواصل "إنستجرام".

ويشارك المبدعون في مبادرة "ضيف بدر" تجاربهم الشخصية وخبراتهم، كما سيتفاعل الصيف مع مشاركات المتابعين وأسئلتهم.

ويحل الفنان التشكيلي عبدالرحمن السليمان كأول الضيوف في أمسية "ضيف بدر"، الأربعاء القادم 2 ديسمبر عند الساعة 8 مساء.

وبدأ "السليمان" مسيرته الفنية عام 1971، وحصد جوائز محلية وإقليمية وعرضت أعماله في معارض داخلية وخارجية، وبيع بعضها في مزادات عالمية كـ"سوذبيز" و"كرستيز"، واقتنت أعماله متاحف ومراكز ومجموعات فنية دولية وسعودية. وكُرّم من معهد مسك للفنون ضمن رواد الفن التشكيلي في المملكة.

وبجانب إبداعه الفني، اشتغل "السليمان" على توثيق مسيرة الفن التشكيلي السعودي، ويعد من أوائل الكتاب الذي ألفوا كتباً متخصصاً عن الحركة التشكيلية في المملكة، ونشط في المؤسسات الثقافية، إضافة نشره في عدة صحف محلية ودولية.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
04:03 PM

وزير الثقافة يدشن مبادرة "ضيف بدر" على "إنستجرام"

تعرف على مسيرة أول الضيوف.. عبدالرحمن السليمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في خطوة هي الأولى من نوعها في المملكة، أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، عبر حسابه في موقع "إنستجرام"، تدشينه مبادرة "ضيف بدر"، والتي سيطل من خلالها مبدعون من قطاعات ثقافية عدة في أمسيات ثقافية عبر تقنية البث المباشر من حساب الوزير على منصة التواصل "إنستجرام".

ويشارك المبدعون في مبادرة "ضيف بدر" تجاربهم الشخصية وخبراتهم، كما سيتفاعل الصيف مع مشاركات المتابعين وأسئلتهم.

ويحل الفنان التشكيلي عبدالرحمن السليمان كأول الضيوف في أمسية "ضيف بدر"، الأربعاء القادم 2 ديسمبر عند الساعة 8 مساء.

وبدأ "السليمان" مسيرته الفنية عام 1971، وحصد جوائز محلية وإقليمية وعرضت أعماله في معارض داخلية وخارجية، وبيع بعضها في مزادات عالمية كـ"سوذبيز" و"كرستيز"، واقتنت أعماله متاحف ومراكز ومجموعات فنية دولية وسعودية. وكُرّم من معهد مسك للفنون ضمن رواد الفن التشكيلي في المملكة.

وبجانب إبداعه الفني، اشتغل "السليمان" على توثيق مسيرة الفن التشكيلي السعودي، ويعد من أوائل الكتاب الذي ألفوا كتباً متخصصاً عن الحركة التشكيلية في المملكة، ونشط في المؤسسات الثقافية، إضافة نشره في عدة صحف محلية ودولية.

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