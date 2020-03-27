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"سبق" ترصد بالفيديو الالتزام التام بمنع التجول في جازان.. ولا مخالفين

امتثالاً للتوجيهات السامية التي تهدف لحماية المواطنين

رصدت "سبق" لليوم الرابع شوارع وطرق منطقة جازان، وجهود رجال الأمن؛ إذ باتت الطرق والأسواق خالية تمامًا من المركبات والمارة بشكل واعٍ في قمة الالتزام بساعات منع التجوُّل؛ وذلك امتثالاً للتوجيه السامي الذي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد.

وانتشر رجال الأمن بمختلف القطاعات الأمنية بالمنطقة في الطرقات كافة.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن من يخالف أمر منع التجوُّل يعاقَب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا. مشيرة إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.

فيروس كورونا الجديد منع التجول جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" ترصد بالفيديو الالتزام التام بمنع التجول في جازان.. ولا مخالفين
سبق

رصدت "سبق" لليوم الرابع شوارع وطرق منطقة جازان، وجهود رجال الأمن؛ إذ باتت الطرق والأسواق خالية تمامًا من المركبات والمارة بشكل واعٍ في قمة الالتزام بساعات منع التجوُّل؛ وذلك امتثالاً للتوجيه السامي الذي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد.

وانتشر رجال الأمن بمختلف القطاعات الأمنية بالمنطقة في الطرقات كافة.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن من يخالف أمر منع التجوُّل يعاقَب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا. مشيرة إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
08:57 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
03:46 PM

"سبق" ترصد بالفيديو الالتزام التام بمنع التجول في جازان.. ولا مخالفين

امتثالاً للتوجيهات السامية التي تهدف لحماية المواطنين

A A A
فهد كاملي - جازان
3
20,112

رصدت "سبق" لليوم الرابع شوارع وطرق منطقة جازان، وجهود رجال الأمن؛ إذ باتت الطرق والأسواق خالية تمامًا من المركبات والمارة بشكل واعٍ في قمة الالتزام بساعات منع التجوُّل؛ وذلك امتثالاً للتوجيه السامي الذي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد.

وانتشر رجال الأمن بمختلف القطاعات الأمنية بالمنطقة في الطرقات كافة.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن من يخالف أمر منع التجوُّل يعاقَب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا. مشيرة إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.

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