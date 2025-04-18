حصيلة نهائية.. "كورونا" أصاب 1046 بحاراً على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول"

لا تظهر على نحو 50% منهم عوارض

أعلن الجيش الفرنسي، اليوم السبت، أن الحصيلة النهائية للإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في حاملة الطائرات شارل ديغول، تساوي 1046 شخصاً من أصل 1760 على متنها.

وذكر المتحدث باسم البحرية الوطنية القبطان إريك لافو، أن هذا الرقم نهائي.

ويعيش غالبية المصابين على متن الحاملة النووية نفسها، التي انتشر فيها الفيروس بشكل سريع ليطال نحو 60 في المائة من طاقمها.

ولا تظهر على نحو 50 في المائة من المصابين عوارض، في حين نقل نحو 20 إلى 30 بحاراً إلى المستشفى، بينما يعالج رائد في الخمسينات من العمر داخل العناية المركزة.

وفُتح تحقيقان؛ الأول حول القيادة والثاني طبي؛ للتحري عن طريقة إدارة الأزمة من جانب الطاقم العسكري من جهة، ولدراسة كيفية انتقال الوباء إلى المنشأة من جهة أخرى.



ولا يزال الجدل قائماً حول المسألتين في ظل العديد من الإفادات من جانب العسكريين وأقربائهم الذين ينددون في الإعلام الفرنسي، دون كشف هوياتهم، بإخفاق القيادة في تتبع الأحداث.