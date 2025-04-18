النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 8274 (إنفوجرافيك)

حصيلة نهائية.. "كورونا" أصاب 1046 بحاراً على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول"

لا تظهر على نحو 50% منهم عوارض

أعلن الجيش الفرنسي، اليوم السبت، أن الحصيلة النهائية للإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في حاملة الطائرات شارل ديغول، تساوي 1046 شخصاً من أصل 1760 على متنها.

وذكر المتحدث باسم البحرية الوطنية القبطان إريك لافو، أن هذا الرقم نهائي.

ويعيش غالبية المصابين على متن الحاملة النووية نفسها، التي انتشر فيها الفيروس بشكل سريع ليطال نحو 60 في المائة من طاقمها.

ولا تظهر على نحو 50 في المائة من المصابين عوارض، في حين نقل نحو 20 إلى 30 بحاراً إلى المستشفى، بينما يعالج رائد في الخمسينات من العمر داخل العناية المركزة.

وفُتح تحقيقان؛ الأول حول القيادة والثاني طبي؛ للتحري عن طريقة إدارة الأزمة من جانب الطاقم العسكري من جهة، ولدراسة كيفية انتقال الوباء إلى المنشأة من جهة أخرى.


ولا يزال الجدل قائماً حول المسألتين في ظل العديد من الإفادات من جانب العسكريين وأقربائهم الذين ينددون في الإعلام الفرنسي، دون كشف هوياتهم، بإخفاق القيادة في تتبع الأحداث.

الجيش الفرنسي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
حصيلة نهائية.. "كورونا" أصاب 1046 بحاراً على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول"
سبق

أعلن الجيش الفرنسي، اليوم السبت، أن الحصيلة النهائية للإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في حاملة الطائرات شارل ديغول، تساوي 1046 شخصاً من أصل 1760 على متنها.

وذكر المتحدث باسم البحرية الوطنية القبطان إريك لافو، أن هذا الرقم نهائي.

ويعيش غالبية المصابين على متن الحاملة النووية نفسها، التي انتشر فيها الفيروس بشكل سريع ليطال نحو 60 في المائة من طاقمها.

ولا تظهر على نحو 50 في المائة من المصابين عوارض، في حين نقل نحو 20 إلى 30 بحاراً إلى المستشفى، بينما يعالج رائد في الخمسينات من العمر داخل العناية المركزة.

وفُتح تحقيقان؛ الأول حول القيادة والثاني طبي؛ للتحري عن طريقة إدارة الأزمة من جانب الطاقم العسكري من جهة، ولدراسة كيفية انتقال الوباء إلى المنشأة من جهة أخرى.


ولا يزال الجدل قائماً حول المسألتين في ظل العديد من الإفادات من جانب العسكريين وأقربائهم الذين ينددون في الإعلام الفرنسي، دون كشف هوياتهم، بإخفاق القيادة في تتبع الأحداث.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
05:10 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:29 PM

حصيلة نهائية.. "كورونا" أصاب 1046 بحاراً على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول"

لا تظهر على نحو 50% منهم عوارض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,853

أعلن الجيش الفرنسي، اليوم السبت، أن الحصيلة النهائية للإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في حاملة الطائرات شارل ديغول، تساوي 1046 شخصاً من أصل 1760 على متنها.

وذكر المتحدث باسم البحرية الوطنية القبطان إريك لافو، أن هذا الرقم نهائي.

ويعيش غالبية المصابين على متن الحاملة النووية نفسها، التي انتشر فيها الفيروس بشكل سريع ليطال نحو 60 في المائة من طاقمها.

ولا تظهر على نحو 50 في المائة من المصابين عوارض، في حين نقل نحو 20 إلى 30 بحاراً إلى المستشفى، بينما يعالج رائد في الخمسينات من العمر داخل العناية المركزة.

وفُتح تحقيقان؛ الأول حول القيادة والثاني طبي؛ للتحري عن طريقة إدارة الأزمة من جانب الطاقم العسكري من جهة، ولدراسة كيفية انتقال الوباء إلى المنشأة من جهة أخرى.


ولا يزال الجدل قائماً حول المسألتين في ظل العديد من الإفادات من جانب العسكريين وأقربائهم الذين ينددون في الإعلام الفرنسي، دون كشف هوياتهم، بإخفاق القيادة في تتبع الأحداث.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,326
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,723
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,254
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,368

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة