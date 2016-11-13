النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم جدة" ينظم ملتقى الإبداع وريادة الأعمال لطلاب المرحلة الثانوية

بحضور ما يقارب 225 طالبًا و32 مرشدًا طلابيًا

نظمت إدارة التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم بجدة، ممثلة في وحدة الإرشاد المهني، ملتقى الإبداع وريادة الأعمال، أمس الثلاثاء، وذلك في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بالتعاون مع مركز الإبداع وريادة الأعمال، بحضور ما يقارب 225 طالبًا و32 مرشدًا طلابيًا.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الفكر الريادي، ورفع الوعي بدور المشروعات الريادية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال نقل خبرات بعض رواد الأعمال المشاركين، وعرض قصص النجاح مع استعراض للتحديات وطرق التغلب عليها، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المجانية لأصحاب المشروعات الصغيرة بالشراكة مع "مركز الإبداع وريادة الأعمال" وبمشاركة نخبة من المستشارين والخبراء في قطاعات الأعمال المختلفة.

كما يهدف الملتقى إلى نقل المعرفة والخبرات في مجال ريادة الأعمال لطلاب المرحلة الثانوية بمشاركة الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن رفع كفاءة المحتوى والمخرجات من خلال الشراكات الإستراتيجية مع أهم الجهات لضمان العمل التكاملي، إلى جانب التعريف بمركز الإبداع في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يُذكر أن الملتقى ناقش دور الجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استعراض عددٍ من التجارب واستكشاف الأفكار الريادية، وبناء نموذج العمل التجاري، فضلاً عن الاستشارات المجانية لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم جدة" ينظم ملتقى الإبداع وريادة الأعمال لطلاب المرحلة الثانوية
سبق

نظمت إدارة التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم بجدة، ممثلة في وحدة الإرشاد المهني، ملتقى الإبداع وريادة الأعمال، أمس الثلاثاء، وذلك في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بالتعاون مع مركز الإبداع وريادة الأعمال، بحضور ما يقارب 225 طالبًا و32 مرشدًا طلابيًا.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الفكر الريادي، ورفع الوعي بدور المشروعات الريادية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال نقل خبرات بعض رواد الأعمال المشاركين، وعرض قصص النجاح مع استعراض للتحديات وطرق التغلب عليها، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المجانية لأصحاب المشروعات الصغيرة بالشراكة مع "مركز الإبداع وريادة الأعمال" وبمشاركة نخبة من المستشارين والخبراء في قطاعات الأعمال المختلفة.

كما يهدف الملتقى إلى نقل المعرفة والخبرات في مجال ريادة الأعمال لطلاب المرحلة الثانوية بمشاركة الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن رفع كفاءة المحتوى والمخرجات من خلال الشراكات الإستراتيجية مع أهم الجهات لضمان العمل التكاملي، إلى جانب التعريف بمركز الإبداع في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يُذكر أن الملتقى ناقش دور الجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استعراض عددٍ من التجارب واستكشاف الأفكار الريادية، وبناء نموذج العمل التجاري، فضلاً عن الاستشارات المجانية لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
12:54 AM

"تعليم جدة" ينظم ملتقى الإبداع وريادة الأعمال لطلاب المرحلة الثانوية

بحضور ما يقارب 225 طالبًا و32 مرشدًا طلابيًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
25

نظمت إدارة التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم بجدة، ممثلة في وحدة الإرشاد المهني، ملتقى الإبداع وريادة الأعمال، أمس الثلاثاء، وذلك في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بالتعاون مع مركز الإبداع وريادة الأعمال، بحضور ما يقارب 225 طالبًا و32 مرشدًا طلابيًا.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الفكر الريادي، ورفع الوعي بدور المشروعات الريادية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال نقل خبرات بعض رواد الأعمال المشاركين، وعرض قصص النجاح مع استعراض للتحديات وطرق التغلب عليها، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المجانية لأصحاب المشروعات الصغيرة بالشراكة مع "مركز الإبداع وريادة الأعمال" وبمشاركة نخبة من المستشارين والخبراء في قطاعات الأعمال المختلفة.

كما يهدف الملتقى إلى نقل المعرفة والخبرات في مجال ريادة الأعمال لطلاب المرحلة الثانوية بمشاركة الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن رفع كفاءة المحتوى والمخرجات من خلال الشراكات الإستراتيجية مع أهم الجهات لضمان العمل التكاملي، إلى جانب التعريف بمركز الإبداع في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يُذكر أن الملتقى ناقش دور الجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استعراض عددٍ من التجارب واستكشاف الأفكار الريادية، وبناء نموذج العمل التجاري، فضلاً عن الاستشارات المجانية لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,253
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,226
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,588
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,880

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة