وعن الحالة الماطرة، قال "المسند": "#الحالة_المطرية_الأولى 2020 في هذا الموسم قد تبدأ اليوم ضعيفة على أجزاءٍ محدودة من مناطق #تبوك وشمالي #الجوف و#الحدود_الشمالية، إضافة إلى أمطار متوقعة على مرتفعات السروات في أجزاءٍ من مناطق #عسير #الباحة وربما #جازان.. هذا والله أعلم".

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه وفق الاستقراء المناخي فإن شهر #نوفمبر يعد الأكثر أمطاراً في الغربية، بينما في الوسطى يكون نوفمبر الثالث بعد #أبريل و#مارس.

"هطولات المطرية الأولى" بتوقيع "المسند": بدايتها من هنا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-01 قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه وفق الاستقراء المناخي فإن شهر #نوفمبر يعد الأكثر أمطاراً في الغربية، بينما في الوسطى يكون نوفمبر الثالث بعد #أبريل و#مارس. وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "استمرار زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و15 ثانية يومياً". وعن الحالة الماطرة، قال "المسند": "#الحالة_المطرية_الأولى 2020 في هذا الموسم قد تبدأ اليوم ضعيفة على أجزاءٍ محدودة من مناطق #تبوك وشمالي #الجوف و#الحدود_الشمالية، إضافة إلى أمطار متوقعة على مرتفعات السروات في أجزاءٍ من مناطق #عسير #الباحة وربما #جازان.. هذا والله أعلم".

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 10:06 AM

"هطولات المطرية الأولى" بتوقيع "المسند": بدايتها من هنا قال: استمرار زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و15 ثانية يومياً





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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه وفق الاستقراء المناخي فإن شهر #نوفمبر يعد الأكثر أمطاراً في الغربية، بينما في الوسطى يكون نوفمبر الثالث بعد #أبريل و#مارس.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "استمرار زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و15 ثانية يومياً".

وعن الحالة الماطرة، قال "المسند": "#الحالة_المطرية_الأولى 2020 في هذا الموسم قد تبدأ اليوم ضعيفة على أجزاءٍ محدودة من مناطق #تبوك وشمالي #الجوف و#الحدود_الشمالية، إضافة إلى أمطار متوقعة على مرتفعات السروات في أجزاءٍ من مناطق #عسير #الباحة وربما #جازان.. هذا والله أعلم".