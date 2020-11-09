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الحصيلة الأعلى.. أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

عدد الوفيات وصل إلى 30793 بزيادة 254 حالة خلال اليوم الماضي

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، تسجيل 21798 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى زيادة يومية منذ بداية الوباء، لترتفع بذلك الحصيلة إلى مليون و796132 إصابة.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، بأن عدد الوفيات بكوفيد-19 وصل إلى 30793 بزيادة 254 حالة خلال اليوم الماضي.

ووفق "روسيا اليوم" تماثل 10722 مريضاً للشفاء خلال يوم أمس، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليون و335141، مع بقاء 430198 حالة نشطة.

وحسب بيانات المركز، فإن أرقاماً قياسية للإصابات اليومية بكورونا تم تسجيلها في كل من العاصمة موسكو (6897 حالة) وبطرسبورغ (1403 حالات).

روسيا فيروس كورونا الجديد

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الحصيلة الأعلى.. أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا
سبق

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، تسجيل 21798 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى زيادة يومية منذ بداية الوباء، لترتفع بذلك الحصيلة إلى مليون و796132 إصابة.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، بأن عدد الوفيات بكوفيد-19 وصل إلى 30793 بزيادة 254 حالة خلال اليوم الماضي.

ووفق "روسيا اليوم" تماثل 10722 مريضاً للشفاء خلال يوم أمس، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليون و335141، مع بقاء 430198 حالة نشطة.

وحسب بيانات المركز، فإن أرقاماً قياسية للإصابات اليومية بكورونا تم تسجيلها في كل من العاصمة موسكو (6897 حالة) وبطرسبورغ (1403 حالات).

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
12:09 PM

الحصيلة الأعلى.. أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

عدد الوفيات وصل إلى 30793 بزيادة 254 حالة خلال اليوم الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، تسجيل 21798 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى زيادة يومية منذ بداية الوباء، لترتفع بذلك الحصيلة إلى مليون و796132 إصابة.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، بأن عدد الوفيات بكوفيد-19 وصل إلى 30793 بزيادة 254 حالة خلال اليوم الماضي.

ووفق "روسيا اليوم" تماثل 10722 مريضاً للشفاء خلال يوم أمس، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليون و335141، مع بقاء 430198 حالة نشطة.

وحسب بيانات المركز، فإن أرقاماً قياسية للإصابات اليومية بكورونا تم تسجيلها في كل من العاصمة موسكو (6897 حالة) وبطرسبورغ (1403 حالات).

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