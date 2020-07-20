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"الصحة العالمية" تحذِّر من خطر إصابة نصف مليار شخص حول العالم بكورونا

"غيبريسوس": الفئات المجتمعية الفقيرة تعاني من نقص الخدمات الصحية الأساسية

حذَّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس من خطر تعرُّض نصف مليار شخص حول العالم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي من مقر المنظمة بمدينة جنيف اليوم إن السكان الأصليين وغيرهم من الفئات المجتمعية الفقيرة تعاني من نقص الحصول على الخدمات الصحية الأساسية والمهمة، ولاسيما في أوقات تفشي الجائحة، أو غيرها الفيروسات.

وأضاف بأن محاصرة انتشار الفيروس لا يجب أن تنتظر التوصل إلى لقاح أو مصل مضاد له، بل يمكن الاستعانة بالإمكانات المتاحة حاليًا لوقف انتشاره، وهي عزل المصابين، وفحص من خالطوهم للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية استفادت من تجاربها مع دول غرب إفريقيا أثناء مواجهة تفشي فيروس (إيبولا) التي أثبتت أن عزل الإصابات هو أفضل السبل للحد من انتشار الفيروسات، وهو ما يجب القيام به الآن للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال إن الأمل معقود على القيادات القوية والمشاركة المجتمعية، بما في ذلك دعم منظمات المجتمع المدني، لجمع الجهود الرامية إلى محاصرة انتشار الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية" تحذِّر من خطر إصابة نصف مليار شخص حول العالم بكورونا
سبق

حذَّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس من خطر تعرُّض نصف مليار شخص حول العالم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي من مقر المنظمة بمدينة جنيف اليوم إن السكان الأصليين وغيرهم من الفئات المجتمعية الفقيرة تعاني من نقص الحصول على الخدمات الصحية الأساسية والمهمة، ولاسيما في أوقات تفشي الجائحة، أو غيرها الفيروسات.

وأضاف بأن محاصرة انتشار الفيروس لا يجب أن تنتظر التوصل إلى لقاح أو مصل مضاد له، بل يمكن الاستعانة بالإمكانات المتاحة حاليًا لوقف انتشاره، وهي عزل المصابين، وفحص من خالطوهم للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية استفادت من تجاربها مع دول غرب إفريقيا أثناء مواجهة تفشي فيروس (إيبولا) التي أثبتت أن عزل الإصابات هو أفضل السبل للحد من انتشار الفيروسات، وهو ما يجب القيام به الآن للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال إن الأمل معقود على القيادات القوية والمشاركة المجتمعية، بما في ذلك دعم منظمات المجتمع المدني، لجمع الجهود الرامية إلى محاصرة انتشار الفيروس.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
11:32 PM
اخر تعديل
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
02:34 AM

"الصحة العالمية" تحذِّر من خطر إصابة نصف مليار شخص حول العالم بكورونا

"غيبريسوس": الفئات المجتمعية الفقيرة تعاني من نقص الخدمات الصحية الأساسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذَّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس من خطر تعرُّض نصف مليار شخص حول العالم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي من مقر المنظمة بمدينة جنيف اليوم إن السكان الأصليين وغيرهم من الفئات المجتمعية الفقيرة تعاني من نقص الحصول على الخدمات الصحية الأساسية والمهمة، ولاسيما في أوقات تفشي الجائحة، أو غيرها الفيروسات.

وأضاف بأن محاصرة انتشار الفيروس لا يجب أن تنتظر التوصل إلى لقاح أو مصل مضاد له، بل يمكن الاستعانة بالإمكانات المتاحة حاليًا لوقف انتشاره، وهي عزل المصابين، وفحص من خالطوهم للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية استفادت من تجاربها مع دول غرب إفريقيا أثناء مواجهة تفشي فيروس (إيبولا) التي أثبتت أن عزل الإصابات هو أفضل السبل للحد من انتشار الفيروسات، وهو ما يجب القيام به الآن للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال إن الأمل معقود على القيادات القوية والمشاركة المجتمعية، بما في ذلك دعم منظمات المجتمع المدني، لجمع الجهود الرامية إلى محاصرة انتشار الفيروس.

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