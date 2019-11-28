الأخضر السعودي يقفز مركزين في تصنيف الفيفا لشهر نوفمبر

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في التقدم مركزين ، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات عن شهر نوفمبر الجاري.

واستطاع المنتخب السعودي أن يقفز للمركز الـ67 على مستوى المنتخبات في العالم، والسادس على مستوى القارة الآسيوية.

وكانت المنتخبات الخمس الأولى قد احتفظت بترتيبها في قمة التصنيف العالمي، حيث بقيت بلجيكا أولى وفرنسا ثانية والبرازيل ثالثة، إنجلترا رابعة وأوروجواي خامسة، فيما جاء التغيير الوحيد في نادي العشرة الأوائل بتقدم كرواتيا للمركز السادس عوضًا عن البرتغال التي تراجعت للسابع، وبقيت أسبانيا ثامنة والأرجنتين تاسعة وكولومبيا عاشرة.

شهدت الفترة الماضية إقامة 177 مباراة دولية من ضمنها تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022 وتصفيات كأس أوروبا وكأس أفريقيا، ولذلك تمكنت إيطاليا من التقدم مركزين لتصبح (13) وبولندا مركزين (19) وصربيا (تقدم 4 إلى 29) ونيجيريا (تقدم 4 إلى 31). بينما لاتزال فنزويلا تحجز مقعدًا متقدمًا مع تقدمها خطوة لتصبح (25) وهو أفضل مركز لها منذ بدء التصنيف في العام 1993.

وبما أن القارة الآسيوية شهدت إقامة جولتين ضمن تصفيات قطر 2022، فقد كان طبيعيًا أن تتغير القمة، حيث تقدمت اليابان للمركز الأول (28 عالميًا) مستغلة تراجع إيران (-6 إلى 33) بعد خسارتها أمام العراق. وظلت كوريا الجنوبية ثالثة لكن مع تراجعها (-2 إلى 41)، واستعادت أستراليا جزءًا من عافيتها بتقدمها (+2 إلى 42)، وكذلك تقدمت قطر (+4 إلى 55).

وعلى صعيد القارة الأفريقية، حافظت السنغال على صدارتها ببقائها في المركز (20 عالميًا) وظلت تونس ثانية بتقدمها (+2 إلى 27) ونيجيريا ثالثة (+4 إلى 31) والجزائر رابعة مع تقدمها (+4 إلى 35) والمغرب خامسة مع تراجعها (-1 إلى 43).