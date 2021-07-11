النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة نجران ترفع أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات المنزلية خلال أسبوع

أغلقت 18 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات الوقائية للحد من انتشار كورونا

نفّذت أمانة منطقة نجران ممثلة بالإدارة العامة للنظافة خلال الأسبوع الماضي، أعمال رفع 2881 متراً مكعباً من النفايات المرفوعة، وتطهير وتعقيم 652 حاوية نظافة، إضافة إلى الكنس الآلي لـ 400198 متراً طولياً للشوارع، وتعقيم وتطهير 724 متراً طولياً للأرصفة.

كما أغلقت الأمانة خلال الفترة المذكورة 18 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة مواصلتها الجولات الرقابية الميدانية للتأكّد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية التدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين، وفق أنظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة نجران ترفع أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات المنزلية خلال أسبوع
سبق

نفّذت أمانة منطقة نجران ممثلة بالإدارة العامة للنظافة خلال الأسبوع الماضي، أعمال رفع 2881 متراً مكعباً من النفايات المرفوعة، وتطهير وتعقيم 652 حاوية نظافة، إضافة إلى الكنس الآلي لـ 400198 متراً طولياً للشوارع، وتعقيم وتطهير 724 متراً طولياً للأرصفة.

كما أغلقت الأمانة خلال الفترة المذكورة 18 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة مواصلتها الجولات الرقابية الميدانية للتأكّد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية التدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين، وفق أنظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
12:44 PM

أمانة نجران ترفع أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات المنزلية خلال أسبوع

أغلقت 18 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات الوقائية للحد من انتشار كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
137

نفّذت أمانة منطقة نجران ممثلة بالإدارة العامة للنظافة خلال الأسبوع الماضي، أعمال رفع 2881 متراً مكعباً من النفايات المرفوعة، وتطهير وتعقيم 652 حاوية نظافة، إضافة إلى الكنس الآلي لـ 400198 متراً طولياً للشوارع، وتعقيم وتطهير 724 متراً طولياً للأرصفة.

كما أغلقت الأمانة خلال الفترة المذكورة 18 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة مواصلتها الجولات الرقابية الميدانية للتأكّد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية التدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين، وفق أنظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,755
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,022
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,757

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحیة.. والمشتري الضحیة!!

هي أضحیة.. والمشتري الضحیة!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة