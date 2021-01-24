مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12068 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال لـ 109 ملايين سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 71.40 نقطة، ليقفل عند مستوى 12068.43 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 109 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 230 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صادرات، وبوبا العربية، ورعاية، والمواساة، والمراكز الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: نماء للكيماويات، وبوان، والأهلي، وأسمنت تبوك، وكيمانول الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.81% و3.57%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وكيان السعودية، ودار الأركان، وكهرباء السعودية، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ومجموعة تداول، والإنماء، وأكوا باور، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 133.70 نقطة, ليقفل عند مستوى 25573.00 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 107 ملايين ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و560 ألف سهم, تقاسمتها 4418 صفقة.