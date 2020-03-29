"أمين عام الجالية اليمنية بالمملكة" يطالب بموقف دولي حازم تجاه "مليشيات الحوثي"

"باهميل": استهداف السعودية عمل إرهابي ومخالف لكل القوانين الدولية

استهجن أمين عام الجالية اليمنية بالمملكة، الشيخ حسين باهميل، استمرار مليشيات الحوثي الانقلابية إطلاق الصواريخ تجاه المملكة العربية السعودية؛ معتبرًا ذلك عملًا إرهابيًّا يخالف كل القوانين الدولية.

وأوضح "باهميل" في تصريح لـ"سبق" أن هذا التصرف يُعد خرقًا واضحًا لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن جريفث، بوقف أي أعمال عسكرية، والتفرغ لمواجهة تداعيات انتشار الوباء العالمي فيروس كورونا.

ولفت إلى أن تراجع مليشيات الحوثي الإرهابية ونكثها للاتفاق؛ خصوصًا بعد موافقتها لدعوة الأمم المتحدة يُثبت -بما لا يدع مجالًا للشك- أنها لا تلتزم بأي اتفاق، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ مواقف واضحة تجاه هذه المليشيات، بما يضمن الوقف السريع لاستهداف المملكة واليمن دون قيد أو شرط.

وقال "باهميل": في الوقت الذي تقوم فيه المملكة العربية السعودية بجهود إنسانية كبيرة لخدمة اليمن واليمنيين وتسخير إمكانياتها وجهودها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المستوى الدولي والإقليمي؛ تقوم مليشيات الحوثي الإرهابية بممارسة الاختراقات وتوجيه الصواريخ تجاه المناطق المدنية المأهولة بالسكان المدنيين، وهو عمل مُدان ومرفوض بأشد العبارات من قِبَل اليمنيين والجالية الذي يُكِنون للمملكة كل التقدير والاحترام لمواقفها الإنسانية الكبيرة تجاه اليمنيين.

وتقدم أمين عام الجالية بجزيل الشكر والامتنان للمواقف الأخوية الكريمة للمملكة قيادة وحكومة وشعبًا على تقديمها كل الدعم لليمنيين منذ القدم؛ معتبرًا أن اليمنيين يسجلون ذلك بكل فخر واعتزاز في صفحات التاريخ البيضاء. ويثمّنون ذلك عاليًا.

وتنمى من الله العلي القدير أن يحفظ المملكة من كل شر ومكروه، في ظل قيادتها الحكيمة.