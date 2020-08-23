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جازان.. حملات للتأكد من تطبيق البروتوكولات الجديدة في القاعات والاستراحات

أمانة المنطقة شددت على ألا يزيد عدد الحضور في المناسبات على ٥٠ فرداً

كثّفت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة في المحافظات والمركز حملاتها الرقابية على قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات، للتأكد من تطبيقها البروتوكولات الوقائية الجديدة التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، أن الجولات الرقابية التي تقوم بها الأمانة بصفة متواصلة تأتي بتوجيهات من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، للوقوف على مدى التزام قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات بتطبيق بروتوكولات الأفراح والمناسبات والاستراحات، وغيرها من القطاعات الخدمية والتجارية بالمنطقة.

وبين أن البروتوكولات ركزت على ضرورة لبس العاملين للكمامات في جميع الأوقات وارتداء الحضور للكمامات طوال الوقت وتوزيع مطهرات لليدين ووضعها في أماكن بارزة، والتهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة، والاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه، واستخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب.

وحرصت البروتوكولات أيضاً على تطهير العاملات للأيدي في منطقة الاستقبال بمطهر كحولي معتمد، وتغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري، وألا يتجاوز الوقت المسموح لاستخدام قاعات الأفراح أكثر من خمس ساعات.

وشددت أمانة منطقة جازان على ألا يزيد عدد الحضور في المناسبات على ٥٠ فرداً، ووضع علامات أو ملصقات للتباعد الاجتماعي، وتنظيم الطاولات بشكل يضمن ذلك، ووضع مطهرات الأيدي بجانب الأجهزة متعدّدة الاستعمالات، وأن تكون الطاقة الاستيعابية للقاعة مناسبة لتطبيق التباعد الاجتماعي.

وأكد ابن سعيدان، أن هذه الجولات تأتي بمساندة من قبل الجهات الأمنية والصحية بالمركز وذلك من أجل المرور على قاعات الأفراح والاستراحات للتأكد من مدى التزامها بتأمين وتوفير الأدوات الصحية والوقائية من فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة تقيد الجميع بتطبيق البروتوكولات الوقائية والإبلاغ عن كل مَن لا يطبقها ويعرّض سلامة الجميع للخطر بالتواصل عبر مركز ٩٤٠ أو من خلال قنوات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي.

أمانة منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان.. حملات للتأكد من تطبيق البروتوكولات الجديدة في القاعات والاستراحات
سبق

كثّفت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة في المحافظات والمركز حملاتها الرقابية على قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات، للتأكد من تطبيقها البروتوكولات الوقائية الجديدة التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، أن الجولات الرقابية التي تقوم بها الأمانة بصفة متواصلة تأتي بتوجيهات من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، للوقوف على مدى التزام قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات بتطبيق بروتوكولات الأفراح والمناسبات والاستراحات، وغيرها من القطاعات الخدمية والتجارية بالمنطقة.

وبين أن البروتوكولات ركزت على ضرورة لبس العاملين للكمامات في جميع الأوقات وارتداء الحضور للكمامات طوال الوقت وتوزيع مطهرات لليدين ووضعها في أماكن بارزة، والتهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة، والاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه، واستخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب.

وحرصت البروتوكولات أيضاً على تطهير العاملات للأيدي في منطقة الاستقبال بمطهر كحولي معتمد، وتغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري، وألا يتجاوز الوقت المسموح لاستخدام قاعات الأفراح أكثر من خمس ساعات.

وشددت أمانة منطقة جازان على ألا يزيد عدد الحضور في المناسبات على ٥٠ فرداً، ووضع علامات أو ملصقات للتباعد الاجتماعي، وتنظيم الطاولات بشكل يضمن ذلك، ووضع مطهرات الأيدي بجانب الأجهزة متعدّدة الاستعمالات، وأن تكون الطاقة الاستيعابية للقاعة مناسبة لتطبيق التباعد الاجتماعي.

وأكد ابن سعيدان، أن هذه الجولات تأتي بمساندة من قبل الجهات الأمنية والصحية بالمركز وذلك من أجل المرور على قاعات الأفراح والاستراحات للتأكد من مدى التزامها بتأمين وتوفير الأدوات الصحية والوقائية من فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة تقيد الجميع بتطبيق البروتوكولات الوقائية والإبلاغ عن كل مَن لا يطبقها ويعرّض سلامة الجميع للخطر بالتواصل عبر مركز ٩٤٠ أو من خلال قنوات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
12:15 PM

جازان.. حملات للتأكد من تطبيق البروتوكولات الجديدة في القاعات والاستراحات

أمانة المنطقة شددت على ألا يزيد عدد الحضور في المناسبات على ٥٠ فرداً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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كثّفت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة في المحافظات والمركز حملاتها الرقابية على قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات، للتأكد من تطبيقها البروتوكولات الوقائية الجديدة التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، أن الجولات الرقابية التي تقوم بها الأمانة بصفة متواصلة تأتي بتوجيهات من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، للوقوف على مدى التزام قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات بتطبيق بروتوكولات الأفراح والمناسبات والاستراحات، وغيرها من القطاعات الخدمية والتجارية بالمنطقة.

وبين أن البروتوكولات ركزت على ضرورة لبس العاملين للكمامات في جميع الأوقات وارتداء الحضور للكمامات طوال الوقت وتوزيع مطهرات لليدين ووضعها في أماكن بارزة، والتهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة، والاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه، واستخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب.

وحرصت البروتوكولات أيضاً على تطهير العاملات للأيدي في منطقة الاستقبال بمطهر كحولي معتمد، وتغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري، وألا يتجاوز الوقت المسموح لاستخدام قاعات الأفراح أكثر من خمس ساعات.

وشددت أمانة منطقة جازان على ألا يزيد عدد الحضور في المناسبات على ٥٠ فرداً، ووضع علامات أو ملصقات للتباعد الاجتماعي، وتنظيم الطاولات بشكل يضمن ذلك، ووضع مطهرات الأيدي بجانب الأجهزة متعدّدة الاستعمالات، وأن تكون الطاقة الاستيعابية للقاعة مناسبة لتطبيق التباعد الاجتماعي.

وأكد ابن سعيدان، أن هذه الجولات تأتي بمساندة من قبل الجهات الأمنية والصحية بالمركز وذلك من أجل المرور على قاعات الأفراح والاستراحات للتأكد من مدى التزامها بتأمين وتوفير الأدوات الصحية والوقائية من فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة تقيد الجميع بتطبيق البروتوكولات الوقائية والإبلاغ عن كل مَن لا يطبقها ويعرّض سلامة الجميع للخطر بالتواصل عبر مركز ٩٤٠ أو من خلال قنوات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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