يتلقى الملازم أول مهندس محمد سفر الدعجاني العتيبي التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية.
"الدعجاني" يحتفل بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية
يتلقى الملازم أول مهندس محمد سفر الدعجاني العتيبي التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية.
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"الدعجاني" يحتفل بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-28
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
10:59 PM
"الدعجاني" يحتفل بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية
يتلقى الملازم أول مهندس محمد سفر الدعجاني العتيبي التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية.
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