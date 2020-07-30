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جامعة الملك فيصل تُنهي إلكترونيًّا إجراءات قبول 9275 متقدمًا ومتقدمة

على مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم خلال الدفعات الثلاث

أعلنت جامعة الملك فيصل الدفعة الثالثة لقبول طلبات المتقدمين والمتقدمين على مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1441- 1442هـ؛ حيث بلغ إجمالي عدد المقبولين خلال الدفعات الثلاث التي أعلنتها الجامعة 9275 متقدمًا ومتقدمة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان، أن الجامعة قبلت في الدفعة الأولى 8068 متقدمًا ومتقدمة، أكد منهم القبول 5676، وفي الدفعة الثانية بلغ عدد المقبولين 8836، وكان مجموع المؤكدين 7026، وفي الدفعة الثالثة بلغ 9275، ومجمل مَن تم منحهم فرصًا لتأكيد القبول خلال جميع مراحل القبول الثلاث بلغ 26179؛ بينما بلغ عدد غير المؤكدين 16904.

وبيّن أن مجلس جامعة الملك فيصل اعتمد في قراراته قبول 7420 متقدمًا ومتقدمة للعام الجامعي 1441- 1442هـ، واستجابة للطلبات الكبيرة التي تم تقديمها للجامعة، التي تجاوزت 49 ألف طلب، وبلغ عدد الحاصلين منهم على نسبة 100% في شهادة الثانوية من المتقدمين والمتقدمات (404) طلاب وطالبات، أما الحاصلون على 99.99% فقد بلغ (7343) طالبًا وطالبة، كما بلغ عدد الحاصلين على النسبة الموزونة ما بين (100 إلى 90%) 8649 طالبًا وطالبة، وفي ظل هذه التنافسية اللافتة للمتقدمين والمتقدمات فقد وجّه معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي بناء على تفويضه من مجلس الجامعة، بزيادة القبول بنسبة ٢٥٪ ليصبح 9275 طالبًا وطالبة.

وأكد أن الجامعة حريصة على تحقيق رغبات المتقدمين؛ حيث تم تحقيق رغبات ما يقارب ٧٦٪ من المقبولين لإحدى الرغبات الثلاث الأولى؛ ٣٣٪ للرغبة الأولى، و٢٧٪ للرغبة الثانية، و١٦٪ للرغبة الثالثة.

جامعة الملك فيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الملك فيصل تُنهي إلكترونيًّا إجراءات قبول 9275 متقدمًا ومتقدمة
سبق

أعلنت جامعة الملك فيصل الدفعة الثالثة لقبول طلبات المتقدمين والمتقدمين على مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1441- 1442هـ؛ حيث بلغ إجمالي عدد المقبولين خلال الدفعات الثلاث التي أعلنتها الجامعة 9275 متقدمًا ومتقدمة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان، أن الجامعة قبلت في الدفعة الأولى 8068 متقدمًا ومتقدمة، أكد منهم القبول 5676، وفي الدفعة الثانية بلغ عدد المقبولين 8836، وكان مجموع المؤكدين 7026، وفي الدفعة الثالثة بلغ 9275، ومجمل مَن تم منحهم فرصًا لتأكيد القبول خلال جميع مراحل القبول الثلاث بلغ 26179؛ بينما بلغ عدد غير المؤكدين 16904.

وبيّن أن مجلس جامعة الملك فيصل اعتمد في قراراته قبول 7420 متقدمًا ومتقدمة للعام الجامعي 1441- 1442هـ، واستجابة للطلبات الكبيرة التي تم تقديمها للجامعة، التي تجاوزت 49 ألف طلب، وبلغ عدد الحاصلين منهم على نسبة 100% في شهادة الثانوية من المتقدمين والمتقدمات (404) طلاب وطالبات، أما الحاصلون على 99.99% فقد بلغ (7343) طالبًا وطالبة، كما بلغ عدد الحاصلين على النسبة الموزونة ما بين (100 إلى 90%) 8649 طالبًا وطالبة، وفي ظل هذه التنافسية اللافتة للمتقدمين والمتقدمات فقد وجّه معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي بناء على تفويضه من مجلس الجامعة، بزيادة القبول بنسبة ٢٥٪ ليصبح 9275 طالبًا وطالبة.

وأكد أن الجامعة حريصة على تحقيق رغبات المتقدمين؛ حيث تم تحقيق رغبات ما يقارب ٧٦٪ من المقبولين لإحدى الرغبات الثلاث الأولى؛ ٣٣٪ للرغبة الأولى، و٢٧٪ للرغبة الثانية، و١٦٪ للرغبة الثالثة.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
01:56 PM

جامعة الملك فيصل تُنهي إلكترونيًّا إجراءات قبول 9275 متقدمًا ومتقدمة

على مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم خلال الدفعات الثلاث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت جامعة الملك فيصل الدفعة الثالثة لقبول طلبات المتقدمين والمتقدمين على مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1441- 1442هـ؛ حيث بلغ إجمالي عدد المقبولين خلال الدفعات الثلاث التي أعلنتها الجامعة 9275 متقدمًا ومتقدمة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان، أن الجامعة قبلت في الدفعة الأولى 8068 متقدمًا ومتقدمة، أكد منهم القبول 5676، وفي الدفعة الثانية بلغ عدد المقبولين 8836، وكان مجموع المؤكدين 7026، وفي الدفعة الثالثة بلغ 9275، ومجمل مَن تم منحهم فرصًا لتأكيد القبول خلال جميع مراحل القبول الثلاث بلغ 26179؛ بينما بلغ عدد غير المؤكدين 16904.

وبيّن أن مجلس جامعة الملك فيصل اعتمد في قراراته قبول 7420 متقدمًا ومتقدمة للعام الجامعي 1441- 1442هـ، واستجابة للطلبات الكبيرة التي تم تقديمها للجامعة، التي تجاوزت 49 ألف طلب، وبلغ عدد الحاصلين منهم على نسبة 100% في شهادة الثانوية من المتقدمين والمتقدمات (404) طلاب وطالبات، أما الحاصلون على 99.99% فقد بلغ (7343) طالبًا وطالبة، كما بلغ عدد الحاصلين على النسبة الموزونة ما بين (100 إلى 90%) 8649 طالبًا وطالبة، وفي ظل هذه التنافسية اللافتة للمتقدمين والمتقدمات فقد وجّه معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي بناء على تفويضه من مجلس الجامعة، بزيادة القبول بنسبة ٢٥٪ ليصبح 9275 طالبًا وطالبة.

وأكد أن الجامعة حريصة على تحقيق رغبات المتقدمين؛ حيث تم تحقيق رغبات ما يقارب ٧٦٪ من المقبولين لإحدى الرغبات الثلاث الأولى؛ ٣٣٪ للرغبة الأولى، و٢٧٪ للرغبة الثانية، و١٦٪ للرغبة الثالثة.

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