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أكبر الشركات المصنّعة للمدرعات بالمملكة تشارك بمعرض "أيدكس 2021"

كجزء من خطتها الاستراتيجية للأعوام الخمسة القادمة

أعلنت شركة التدريع للصناعة -إحدى أكبر الشركات المصنّعة للمدرعات في المملكة العربية السعودية-مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "أيدكس 2021" خلال المدة من 21 إلى 25 فبراير الجاري، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بدولة الإمارات.

وتأتي مشاركة شركة التدريع في معرض أيدكس 2021 بهدف إبراز خبراتها وقدراتها في قطاع الصناعات العسكرية، وتماشياً مع استراتيجية الشركة للأعوام الخمسة القادمة الرامية إلى تنويع مجموعة عملائها في كلا القطاعين العام والخاص ومضاعفة حجم الشركة بحلول عام 2025، إضافةً إلى تعزيز مكانتها بكونها شركة سعودية رائدة في صناعة المركبات المجهّزة للأغراض العسكرية والأمنية، ومورّدا موثوقا لمنتجات الزجاج المصفّح والآلات المخصصة لها، التي أثبتتها الشركة من خلال الخبرات والتجارب غير المسبوقة على مدار العشرين عاماً الماضية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة التدريع للصناعة أيوب بن فوزي بن صبري: "نحن ملتزمون بالخطط التي رسمتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تسعى نحو تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثل في توطين قطاع الصناعات العسكرية بأكثر من 50%، كما اعتمدنا ركيزتي التحوّل والتنويع ضمن دعائم استراتيجية شركة التدريع للأعوام الخمسة القادمة؛ بهدف مضاعفة حجم الشركة بحلول عام 2025 ورفع معدّل التوطين ضمن أعمالنا، وخاصة أن 40% من مجمل القوى العاملة لدينا هم سعوديون يمتلكون رؤية، لكي نكون المزوّد الأساسي للمركبات العسكرية والزجاج المصفّح في السعودية".

وأضاف: "تكمن قوة التدريع بكونها شركة ديناميكية وذات طابع ابتكاري مع وجود العديد من المواهب الوطنية والعالمية، لقد أثبتنا أنفسنا بكوننا الشركة المصنّعة الأكثر موثوقية للمركبات المجهّزة للأغراض العسكرية والأمنية في المملكة، علماً بأننا نُعدّ من أكثر الشركات توفيراً لخدمات الصيانة والإصلاح والتجديد لتلك المركبات، وهذا ما يدفعنا لأن نكون موجودين في معرض أيدكس".

ويعدّ معرض أيدكس واحداً من المعارض الاستراتيجية للدفاع على الصعيد الدولي، إذ يستعرض أهم الصناعات العسكرية المخصصة للقوات البرية والبحرية والجوية في العالم، كما يتصدر المعرض قائمة أهم المعارض الدولية ذات الصلة بشؤون الدفاع، لكونه يوفر منصة حيوية لتعزيز العلاقات مع الحكومات والشركات والقوات المسلحة في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن شركة التدريع ستكون حاضرة في معرض أيدكس 2021 مع عدد من الشركات الوطنية في الجناح السعودي الكائن في الردهة 09-C28، الذي يشرف عليه الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تُعدّ الجهة المسؤولة عن تنظيم وترخيص الصناعات العسكرية في السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكبر الشركات المصنّعة للمدرعات بالمملكة تشارك بمعرض "أيدكس 2021"
سبق

أعلنت شركة التدريع للصناعة -إحدى أكبر الشركات المصنّعة للمدرعات في المملكة العربية السعودية-مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "أيدكس 2021" خلال المدة من 21 إلى 25 فبراير الجاري، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بدولة الإمارات.

وتأتي مشاركة شركة التدريع في معرض أيدكس 2021 بهدف إبراز خبراتها وقدراتها في قطاع الصناعات العسكرية، وتماشياً مع استراتيجية الشركة للأعوام الخمسة القادمة الرامية إلى تنويع مجموعة عملائها في كلا القطاعين العام والخاص ومضاعفة حجم الشركة بحلول عام 2025، إضافةً إلى تعزيز مكانتها بكونها شركة سعودية رائدة في صناعة المركبات المجهّزة للأغراض العسكرية والأمنية، ومورّدا موثوقا لمنتجات الزجاج المصفّح والآلات المخصصة لها، التي أثبتتها الشركة من خلال الخبرات والتجارب غير المسبوقة على مدار العشرين عاماً الماضية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة التدريع للصناعة أيوب بن فوزي بن صبري: "نحن ملتزمون بالخطط التي رسمتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تسعى نحو تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثل في توطين قطاع الصناعات العسكرية بأكثر من 50%، كما اعتمدنا ركيزتي التحوّل والتنويع ضمن دعائم استراتيجية شركة التدريع للأعوام الخمسة القادمة؛ بهدف مضاعفة حجم الشركة بحلول عام 2025 ورفع معدّل التوطين ضمن أعمالنا، وخاصة أن 40% من مجمل القوى العاملة لدينا هم سعوديون يمتلكون رؤية، لكي نكون المزوّد الأساسي للمركبات العسكرية والزجاج المصفّح في السعودية".

وأضاف: "تكمن قوة التدريع بكونها شركة ديناميكية وذات طابع ابتكاري مع وجود العديد من المواهب الوطنية والعالمية، لقد أثبتنا أنفسنا بكوننا الشركة المصنّعة الأكثر موثوقية للمركبات المجهّزة للأغراض العسكرية والأمنية في المملكة، علماً بأننا نُعدّ من أكثر الشركات توفيراً لخدمات الصيانة والإصلاح والتجديد لتلك المركبات، وهذا ما يدفعنا لأن نكون موجودين في معرض أيدكس".

ويعدّ معرض أيدكس واحداً من المعارض الاستراتيجية للدفاع على الصعيد الدولي، إذ يستعرض أهم الصناعات العسكرية المخصصة للقوات البرية والبحرية والجوية في العالم، كما يتصدر المعرض قائمة أهم المعارض الدولية ذات الصلة بشؤون الدفاع، لكونه يوفر منصة حيوية لتعزيز العلاقات مع الحكومات والشركات والقوات المسلحة في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن شركة التدريع ستكون حاضرة في معرض أيدكس 2021 مع عدد من الشركات الوطنية في الجناح السعودي الكائن في الردهة 09-C28، الذي يشرف عليه الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تُعدّ الجهة المسؤولة عن تنظيم وترخيص الصناعات العسكرية في السعودية.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
06:00 PM

أكبر الشركات المصنّعة للمدرعات بالمملكة تشارك بمعرض "أيدكس 2021"

كجزء من خطتها الاستراتيجية للأعوام الخمسة القادمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت شركة التدريع للصناعة -إحدى أكبر الشركات المصنّعة للمدرعات في المملكة العربية السعودية-مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "أيدكس 2021" خلال المدة من 21 إلى 25 فبراير الجاري، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بدولة الإمارات.

وتأتي مشاركة شركة التدريع في معرض أيدكس 2021 بهدف إبراز خبراتها وقدراتها في قطاع الصناعات العسكرية، وتماشياً مع استراتيجية الشركة للأعوام الخمسة القادمة الرامية إلى تنويع مجموعة عملائها في كلا القطاعين العام والخاص ومضاعفة حجم الشركة بحلول عام 2025، إضافةً إلى تعزيز مكانتها بكونها شركة سعودية رائدة في صناعة المركبات المجهّزة للأغراض العسكرية والأمنية، ومورّدا موثوقا لمنتجات الزجاج المصفّح والآلات المخصصة لها، التي أثبتتها الشركة من خلال الخبرات والتجارب غير المسبوقة على مدار العشرين عاماً الماضية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة التدريع للصناعة أيوب بن فوزي بن صبري: "نحن ملتزمون بالخطط التي رسمتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تسعى نحو تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثل في توطين قطاع الصناعات العسكرية بأكثر من 50%، كما اعتمدنا ركيزتي التحوّل والتنويع ضمن دعائم استراتيجية شركة التدريع للأعوام الخمسة القادمة؛ بهدف مضاعفة حجم الشركة بحلول عام 2025 ورفع معدّل التوطين ضمن أعمالنا، وخاصة أن 40% من مجمل القوى العاملة لدينا هم سعوديون يمتلكون رؤية، لكي نكون المزوّد الأساسي للمركبات العسكرية والزجاج المصفّح في السعودية".

وأضاف: "تكمن قوة التدريع بكونها شركة ديناميكية وذات طابع ابتكاري مع وجود العديد من المواهب الوطنية والعالمية، لقد أثبتنا أنفسنا بكوننا الشركة المصنّعة الأكثر موثوقية للمركبات المجهّزة للأغراض العسكرية والأمنية في المملكة، علماً بأننا نُعدّ من أكثر الشركات توفيراً لخدمات الصيانة والإصلاح والتجديد لتلك المركبات، وهذا ما يدفعنا لأن نكون موجودين في معرض أيدكس".

ويعدّ معرض أيدكس واحداً من المعارض الاستراتيجية للدفاع على الصعيد الدولي، إذ يستعرض أهم الصناعات العسكرية المخصصة للقوات البرية والبحرية والجوية في العالم، كما يتصدر المعرض قائمة أهم المعارض الدولية ذات الصلة بشؤون الدفاع، لكونه يوفر منصة حيوية لتعزيز العلاقات مع الحكومات والشركات والقوات المسلحة في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن شركة التدريع ستكون حاضرة في معرض أيدكس 2021 مع عدد من الشركات الوطنية في الجناح السعودي الكائن في الردهة 09-C28، الذي يشرف عليه الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تُعدّ الجهة المسؤولة عن تنظيم وترخيص الصناعات العسكرية في السعودية.

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