بأغلبية أصوات الجمعية العمومية.. أبانمي رئيسًا للفيحاء

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية عن فوز قائمة عبدالله بن أحمد أبانمي برئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الفيحاء وذلك بعد حصوله على أغلبية أصوات الجمعية العمومية بمجموع 468 صوتًا وجرى ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي الفيحاء والتي عقدت مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادي.

مجلس الإدارة الجديد سيتولى إدارة النادي لمدة 4 سنوات قادمة برئاسة عبدالله أبانمي وعضوية الدكتور ماهر أباحسين، ماجد الحربي، أمجد القديري، عثمان الشنيفي، وحسام الربيعة.



