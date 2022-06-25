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بأغلبية أصوات الجمعية العمومية.. أبانمي رئيسًا للفيحاء

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية عن فوز قائمة عبدالله بن أحمد أبانمي برئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الفيحاء وذلك بعد حصوله على أغلبية أصوات الجمعية العمومية بمجموع 468 صوتًا وجرى ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي الفيحاء والتي عقدت مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادي.

مجلس الإدارة الجديد سيتولى إدارة النادي لمدة 4 سنوات قادمة برئاسة عبدالله أبانمي وعضوية الدكتور ماهر أباحسين، ماجد الحربي، أمجد القديري، عثمان الشنيفي، وحسام الربيعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بأغلبية أصوات الجمعية العمومية.. أبانمي رئيسًا للفيحاء
سبق

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية عن فوز قائمة عبدالله بن أحمد أبانمي برئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الفيحاء وذلك بعد حصوله على أغلبية أصوات الجمعية العمومية بمجموع 468 صوتًا وجرى ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي الفيحاء والتي عقدت مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادي.

مجلس الإدارة الجديد سيتولى إدارة النادي لمدة 4 سنوات قادمة برئاسة عبدالله أبانمي وعضوية الدكتور ماهر أباحسين، ماجد الحربي، أمجد القديري، عثمان الشنيفي، وحسام الربيعة.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
10:03 PM

بأغلبية أصوات الجمعية العمومية.. أبانمي رئيسًا للفيحاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية عن فوز قائمة عبدالله بن أحمد أبانمي برئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الفيحاء وذلك بعد حصوله على أغلبية أصوات الجمعية العمومية بمجموع 468 صوتًا وجرى ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي الفيحاء والتي عقدت مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادي.

مجلس الإدارة الجديد سيتولى إدارة النادي لمدة 4 سنوات قادمة برئاسة عبدالله أبانمي وعضوية الدكتور ماهر أباحسين، ماجد الحربي، أمجد القديري، عثمان الشنيفي، وحسام الربيعة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,231
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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32,069
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