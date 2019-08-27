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ألمانيا تعرض مستشفى طائرًا لإجلاء المصابين في هجوم مطار كابول

"كارينباور" بيّنت أن الطائرة بوضع الاستعداد في أوزبكستان

ذكرت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، اليوم (الخميس)، أن مستشفى ألمانيًا طائرًا على استعداد للطيران إلى كابول والمساعدة في إجلاء المصابين في الهجوم على المطار.

وقالت "كارينباور" للصحافيين في برلين: "عرضنا الإجلاء الطبي لنقل المصابين، والطائرة من طراز إيرباص في طريقها من كابول إلى طشقند عاصمة أوزبكستان حيث ستبقى على استعداد وجاهزة للعودة"، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّنت الوزيرة أن كل القوات الألمانية غادرت أفغانستان اليوم، بعد إجلاء ما يزيد على 5 آلاف و300 شخص من 45 دولة، بينهم ما يزيد على 500 ألماني و4 آلاف أفغاني.

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ألمانيا تعرض مستشفى طائرًا لإجلاء المصابين في هجوم مطار كابول
سبق

ذكرت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، اليوم (الخميس)، أن مستشفى ألمانيًا طائرًا على استعداد للطيران إلى كابول والمساعدة في إجلاء المصابين في الهجوم على المطار.

وقالت "كارينباور" للصحافيين في برلين: "عرضنا الإجلاء الطبي لنقل المصابين، والطائرة من طراز إيرباص في طريقها من كابول إلى طشقند عاصمة أوزبكستان حيث ستبقى على استعداد وجاهزة للعودة"، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّنت الوزيرة أن كل القوات الألمانية غادرت أفغانستان اليوم، بعد إجلاء ما يزيد على 5 آلاف و300 شخص من 45 دولة، بينهم ما يزيد على 500 ألماني و4 آلاف أفغاني.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
10:28 PM

ألمانيا تعرض مستشفى طائرًا لإجلاء المصابين في هجوم مطار كابول

"كارينباور" بيّنت أن الطائرة بوضع الاستعداد في أوزبكستان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، اليوم (الخميس)، أن مستشفى ألمانيًا طائرًا على استعداد للطيران إلى كابول والمساعدة في إجلاء المصابين في الهجوم على المطار.

وقالت "كارينباور" للصحافيين في برلين: "عرضنا الإجلاء الطبي لنقل المصابين، والطائرة من طراز إيرباص في طريقها من كابول إلى طشقند عاصمة أوزبكستان حيث ستبقى على استعداد وجاهزة للعودة"، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّنت الوزيرة أن كل القوات الألمانية غادرت أفغانستان اليوم، بعد إجلاء ما يزيد على 5 آلاف و300 شخص من 45 دولة، بينهم ما يزيد على 500 ألماني و4 آلاف أفغاني.

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