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وزارة الداخلية: اكتمال تنفيذ مهام رجال الأمن لتسهيل وتيسير تصعيد الحجاج بأمن وأمان وطمأنينة

إلى مشعر عرفات ومنه إلى مزدلفة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب اكتمال تنفيذ مهام رجال الأمن لتسهيل وتيسير تصعيد الحجاج بأمن وأمان وطمأنينة إلى مشعر عرفات ومنه إلى مزدلفة بعد مغرب اليوم للمبيت بها، وفق عمليات الانتقال المعتمدة لرحلة المشاعر وأداء الشعائر .

وأوضح أنه سيتم تصعيد الحجاج من منى فجر يوم غد لرمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة والإقامة في منى أيام التشريق الثلاثة .

وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أنه سيتم تنفيذ الخطط والتنظيمات الخاصة بأداء شعيرتي رمي الجمرات وطواف الإفاضة بإشراف ومتابعة من رجال الأمن وفق التنظيم العام لتفويج الحجاج في مجموعات تتناسب أعدادها مع متطلبات ضمان التباعد الجسدي أثناء أداء الشعائر في كل المواقع، مؤكدًا أن رجال الأمن يواصلون تنفيذ مهامهم في منع دخول غير المرخص لهم إلى المشاعر المقدسة وحتى نهاية موسم الحج ، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة، حيث تم ضبط عددٍ من المخالفين وناقليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم .

وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الداخلية: اكتمال تنفيذ مهام رجال الأمن لتسهيل وتيسير تصعيد الحجاج بأمن وأمان وطمأنينة
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب اكتمال تنفيذ مهام رجال الأمن لتسهيل وتيسير تصعيد الحجاج بأمن وأمان وطمأنينة إلى مشعر عرفات ومنه إلى مزدلفة بعد مغرب اليوم للمبيت بها، وفق عمليات الانتقال المعتمدة لرحلة المشاعر وأداء الشعائر .

وأوضح أنه سيتم تصعيد الحجاج من منى فجر يوم غد لرمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة والإقامة في منى أيام التشريق الثلاثة .

وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أنه سيتم تنفيذ الخطط والتنظيمات الخاصة بأداء شعيرتي رمي الجمرات وطواف الإفاضة بإشراف ومتابعة من رجال الأمن وفق التنظيم العام لتفويج الحجاج في مجموعات تتناسب أعدادها مع متطلبات ضمان التباعد الجسدي أثناء أداء الشعائر في كل المواقع، مؤكدًا أن رجال الأمن يواصلون تنفيذ مهامهم في منع دخول غير المرخص لهم إلى المشاعر المقدسة وحتى نهاية موسم الحج ، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة، حيث تم ضبط عددٍ من المخالفين وناقليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم .

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
11:03 PM
اخر تعديل
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
04:49 AM

وزارة الداخلية: اكتمال تنفيذ مهام رجال الأمن لتسهيل وتيسير تصعيد الحجاج بأمن وأمان وطمأنينة

إلى مشعر عرفات ومنه إلى مزدلفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مزدلفة
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3,406

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب اكتمال تنفيذ مهام رجال الأمن لتسهيل وتيسير تصعيد الحجاج بأمن وأمان وطمأنينة إلى مشعر عرفات ومنه إلى مزدلفة بعد مغرب اليوم للمبيت بها، وفق عمليات الانتقال المعتمدة لرحلة المشاعر وأداء الشعائر .

وأوضح أنه سيتم تصعيد الحجاج من منى فجر يوم غد لرمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة والإقامة في منى أيام التشريق الثلاثة .

وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أنه سيتم تنفيذ الخطط والتنظيمات الخاصة بأداء شعيرتي رمي الجمرات وطواف الإفاضة بإشراف ومتابعة من رجال الأمن وفق التنظيم العام لتفويج الحجاج في مجموعات تتناسب أعدادها مع متطلبات ضمان التباعد الجسدي أثناء أداء الشعائر في كل المواقع، مؤكدًا أن رجال الأمن يواصلون تنفيذ مهامهم في منع دخول غير المرخص لهم إلى المشاعر المقدسة وحتى نهاية موسم الحج ، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة، حيث تم ضبط عددٍ من المخالفين وناقليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم .

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