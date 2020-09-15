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"الصحة": تسجيل 672 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1092 خلال الـ24 ساعة الماضية

في أول جلسة للبرلمان منذ 6 أشهر.. "كورونا" يصيب 17 نائباً هندياً

لم يُعرف بعد عدد الأعضاء المصابين بالفيروس

أفاد مسؤولون حكوميون في الهند، اليوم (الثلاثاء)، بأن الفحوص أثبتت إصابة ما لا يقل عن 17 عضوًا بالبرلمان بفيروس كورونا؛ مما يسلط الضوء على اتساع نطاق انتشار الإصابات، التي توشك على تخطي الخمسة ملايين.

من جانبه، ذكر مسؤول حكومي معه قائمة بأسماء النواب، أن 12 من النواب المصابين ينتمون لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، والنواب المصابون جميعهم من مجلس الشعب المؤلف من 545 عضوًا، وفقاً لـ"رويترز".

وخضع المشرعون للكشف قبيل إعادة فتح البرلمان أمس في أعقاب إغلاق دام ستة أشهر، ووضع النواب الذين جاءت نتيجتهم سلبية كمامات وجلسوا في مقاعد تفصل بينها حواجز زجاجية وعملوا ساعات متقطعة.

ولم يعرف بعد عدد الأعضاء المصابين بالفيروس في مجلس الشيوخ المعروف باسم راجيا سابها والمكون من 245 عضوًا.

وبينت وزارة الصحة أن حالات الإصابة في الهند آخذة في التزايد مع تسجيل 83.809 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل عدد يومي للإصابات منذ أسبوع.

ويبدو أن ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في طريقها لتجاوز خمسة ملايين إصابة غدا، إذ بلغ إجمالي الإصابات 4.93 مليون.

الهند فيروس كورونا الجديد

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في أول جلسة للبرلمان منذ 6 أشهر.. "كورونا" يصيب 17 نائباً هندياً
سبق

أفاد مسؤولون حكوميون في الهند، اليوم (الثلاثاء)، بأن الفحوص أثبتت إصابة ما لا يقل عن 17 عضوًا بالبرلمان بفيروس كورونا؛ مما يسلط الضوء على اتساع نطاق انتشار الإصابات، التي توشك على تخطي الخمسة ملايين.

من جانبه، ذكر مسؤول حكومي معه قائمة بأسماء النواب، أن 12 من النواب المصابين ينتمون لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، والنواب المصابون جميعهم من مجلس الشعب المؤلف من 545 عضوًا، وفقاً لـ"رويترز".

وخضع المشرعون للكشف قبيل إعادة فتح البرلمان أمس في أعقاب إغلاق دام ستة أشهر، ووضع النواب الذين جاءت نتيجتهم سلبية كمامات وجلسوا في مقاعد تفصل بينها حواجز زجاجية وعملوا ساعات متقطعة.

ولم يعرف بعد عدد الأعضاء المصابين بالفيروس في مجلس الشيوخ المعروف باسم راجيا سابها والمكون من 245 عضوًا.

وبينت وزارة الصحة أن حالات الإصابة في الهند آخذة في التزايد مع تسجيل 83.809 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل عدد يومي للإصابات منذ أسبوع.

ويبدو أن ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في طريقها لتجاوز خمسة ملايين إصابة غدا، إذ بلغ إجمالي الإصابات 4.93 مليون.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
03:10 PM

في أول جلسة للبرلمان منذ 6 أشهر.. "كورونا" يصيب 17 نائباً هندياً

لم يُعرف بعد عدد الأعضاء المصابين بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مسؤولون حكوميون في الهند، اليوم (الثلاثاء)، بأن الفحوص أثبتت إصابة ما لا يقل عن 17 عضوًا بالبرلمان بفيروس كورونا؛ مما يسلط الضوء على اتساع نطاق انتشار الإصابات، التي توشك على تخطي الخمسة ملايين.

من جانبه، ذكر مسؤول حكومي معه قائمة بأسماء النواب، أن 12 من النواب المصابين ينتمون لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، والنواب المصابون جميعهم من مجلس الشعب المؤلف من 545 عضوًا، وفقاً لـ"رويترز".

وخضع المشرعون للكشف قبيل إعادة فتح البرلمان أمس في أعقاب إغلاق دام ستة أشهر، ووضع النواب الذين جاءت نتيجتهم سلبية كمامات وجلسوا في مقاعد تفصل بينها حواجز زجاجية وعملوا ساعات متقطعة.

ولم يعرف بعد عدد الأعضاء المصابين بالفيروس في مجلس الشيوخ المعروف باسم راجيا سابها والمكون من 245 عضوًا.

وبينت وزارة الصحة أن حالات الإصابة في الهند آخذة في التزايد مع تسجيل 83.809 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل عدد يومي للإصابات منذ أسبوع.

ويبدو أن ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في طريقها لتجاوز خمسة ملايين إصابة غدا، إذ بلغ إجمالي الإصابات 4.93 مليون.

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